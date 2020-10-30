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Созданная белорусами в США EPAM Systems обоснуется в Вильнюсе, трудоустроит 600 инженеров

30.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Созданная белорусами в США компания инженерии цифровых платформ и создания программного обеспечения EPAM Systems откроет в Вильнюсе новый офис, в котором обещает трудоустроить около 600 инженеров информационных технологий высокой квалификации, сообщило информагентство BNS со ссылкой на агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.



"В Литве интенсивно растет сообщество информационных технологий и инженерии, с помощью Investuok Lietuvoje мы надеемся быстро обосноваться и стать важнейшей частью бизнес-услуг Литвы", - отметил в пресс-релизе вице-президент и финансовый руководитель EPAM Systems Джейсон Питерсон.  

Работники компании в Литве будут создавать решения в сферах искусственного интеллекта, облачных вычислений, программного оборудования и инженерии данных, интернета вещей и автоматизации процессов. 

EPAM Systems предоставляет услуги клиентам более чем в 30 государства Северной Америки, Европы, Азии, Австралии. В 2019 году она была внесена в список наиболее интенсивно растущих компаний Fortune 100. 

Компанию создал один из наиболее успешных белорусских бизнесменов Аркадий Добкин. С 2012 года EPAM Systems котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, она стала первым представителем Беларуси на Уолл-Стрит.

Штаб-квартира компании находится в штате Пенсильвания, однако, невзирая на расширение в мире, большая часть инженеров EPAM Systems работает в Беларуси.
 
 
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Созданная белорусами в США компания инженерии цифровых платформ и создания программного обеспечения EPAM Systems откроет в Вильнюсе новый офис, в котором обещает...
 
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