Созданная белорусами в США EPAM Systems обоснуется в Вильнюсе, трудоустроит 600 инженеров









"В Литве интенсивно растет сообщество информационных технологий и инженерии, с помощью Investuok Lietuvoje мы надеемся быстро обосноваться и стать важнейшей частью бизнес-услуг Литвы", - отметил в пресс-релизе вице-президент и финансовый руководитель EPAM Systems Джейсон Питерсон.





Работники компании в Литве будут создавать решения в сферах искусственного интеллекта, облачных вычислений, программного оборудования и инженерии данных, интернета вещей и автоматизации процессов.





EPAM Systems предоставляет услуги клиентам более чем в 30 государства Северной Америки, Европы, Азии, Австралии. В 2019 году она была внесена в список наиболее интенсивно растущих компаний Fortune 100.





Компанию создал один из наиболее успешных белорусских бизнесменов Аркадий Добкин. С 2012 года EPAM Systems котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, она стала первым представителем Беларуси на Уолл-Стрит.





Штаб-квартира компании находится в штате Пенсильвания, однако, невзирая на расширение в мире, большая часть инженеров EPAM Systems работает в Беларуси.