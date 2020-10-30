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RAV4 «по-американски»: необычное преображение кроссовера Toyota

30.10.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небольшая фирма Mitsuoka — это, пожалуй, самый необычный автопроизводитель из Японии, машины которой своим смелым дизайном вряд ли кого-то оставят равнодушным. Как правило, дизайнеры Mitsuoka ищут вдохновение в облике британских классических автомобилей, но прообразами для нового Buddy стали американские машины.


Buddy — так называется перекроенный в Mitsuoka кроссовер Toyota RAV4. Облик «паркетника» изменили не полностью, однако при взгляде на Buddy спереди может померещиться Chevrolet Tahoe первого поколения или внедорожник K5 Blazer. А оформление кормы с вертикальными фонарями и новой дверью — это, пожалуй, отсылка японцев к Cadillac SRX.



Фотографиями салона Mitsuoka не поделилась, но интерьер в компании практически не трогают. Равно как и технику. В Японии для RAV4 доступны двухлитровый бензиновый мотор мощностью 171 л. с. либо гибридные установки на основе 178-сильного двигателя 2,5.


Пресс-служба Mitsuoka сообщила, что прием заказов на Buddy начнется 26 ноября, тогда же компания озвучит и стоимость новинки.

 
 
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Buddy - так называется новый проект японской Mitsuoka. Это перелицованный в стиле американских внедорожников кроссовер Toyota RAV4.
 
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