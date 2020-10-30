Хозяйка умерла, а соседи заметили это через 1,5 месяца. Из дома выползла полуживая собака

Источник материала: Tut.by

Светлана много лет помогает животным Бобруйска, которые остались без крыши над головой. За годы волонтерства случалось всякое: щенок, которому оторвало таз — машина переехала, а хозяйка лечить отказалась, сказала, мол, «сейчас позовем соседа Ваню и закопаем». Света не дала закопать, забрала себе — и вылечила. Люська с поломанным позвоночником, которая пережила две операции и теперь гоняет на коляске быстрее, чем здоровые на четырех лапах… Однако такого ужаса, признается женщина, она еще не видела.

— У меня большая бригада собак, и каждый день я выгуливаю их в частном секторе около речки. Гуляем мы — и вдруг мой Бурик наклоняется, высматривает что-то в траве. Я тоже наклонилась, но ничего не увидела. Не смогла даже рассмотреть это тельце, — Светлана не может сдержать эмоций.

Волонтер увидела в куче жухлой травы собаку, только когда «скелетина эта» встала на подгибающиеся лапы.



Фото предоставлено Светланой / Вот как выглядела ее находка в первый день

— Я где стояла, там и присела, — признается женщина. — Откуда она такая?

Женщина обратила внимание, что неподалеку, на улице, собрались люди, что-то бурно обсуждают, поглядывают в сторону речки. Когда Светлана подошла узнать, в чем дело, оказалось, что сегодня вскрыли дом умершей одинокой бабушки. Неподалеку от ее тела нашли двух умерших собак… И одну полуживую, которая выползла навстречу к людям. По подсчетам местных, ни хозяйку, ни собак никто не видел более месяца.

— Я не знаю, как жила эта бабуля, но дома — беда, халупка страшная-престрашная, — говорит Света. — Видно, что человек одинокий и жил очень бедно. Видно, что сил не было на уборку и на животных.





Женщина поражается равнодушию соседей, которые забили тревогу только через полтора месяца, когда «запах по улице пошел». И подчеркивает, что безразличие обычно распространяется на всё живое — и на людей, и на зверей.

— Знаете, что мне еще эта соседка сказала? — возмущается Светлана. — «Не трогайте эту собаку, зачем вам такая. Она ж небось человечину ела!». Я говорю: «Знаете, женщина, вот это мне совершенно неважно. Я просто не могу смотреть, как она на моих глазах умирает». Собака эта бедная, когда я ее ловила, даже убежать от меня не могла — только глаза еще больше стали. И рот свой открывала, как будто укусить собирается. А сил уже ни на укус, ни на лай нету.





Ветеринары тоже были в шоке от увиденного, но оказалось, что шанс у собаки есть — самое страшное для нее закончилось.

— В первую ночь ей было так плохо, что я боялась худшего. И думала: ну, как так, забрали из такого ада, а ты теперь умираешь, — делится Света. — Но, слава Богу, дожила до утра — и мы полетели на капельницы. Оказалось, что внутренние органы не поражены! Только страшное истощение, и блохи ее заедают. Анализы крови, конечно, тоже паршивые — очень низкий гемоглобин. Но это дело поправимое — мы уколы делаем, которые должны помочь.





Оказалось, что собаке около 5−7 лет, ест она с аппетитом, который Света сейчас жестко контролирует: переедать девочке после такой долгой голодовки точно нельзя.

— Собака просто замечательная, — говорит Светлана. — Тихое, робкое, спокойное существо. Всё в глаза заглядывает, пытается понять, что с ней произошло. Очень добрая, очень отзывчивая на ласку. А послушная какая! Все эти манипуляции ветеринарные переживает без единого писка, не вырывается, не рычит. И сообразительная очень — ходит в туалет только на пеленки.





Светлана признается, что ей, конечно, непросто — она не состоит ни в какой организации: «сама себе волонтер, и всё за свой счет — помощи прошу, только если понимаю, что денег совсем нет, а животное погибает».

И, тем не менее, эту находку, у которой пока нет имени, только закрепившаяся кличка «Бедная Девочка», она по первому звонку не отдаст.





— Я не представляю, что она пережила и сколько натерпелась, — говорит Света. — Поэтому ненадежным людям или на цепь, не дай бог, ни за что не отдам. Да, трудно, но будем ждать, когда появится тот самый человек, который не просто пожалеет эту собаку, но и поменяет ее жизнь навсегда.

Если вы тот самый человек, или просто хотите помочь Светлане, вы можете связаться с ней напрямую: +375445556440 (Viber, WhatsApp)