На заводе в Нижнем Новгороде начался выпуск новой Skoda Octavia

Источник материала: Tut.by

На заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось серийное производство Skoda Octavia четвертого поколения по методу полного цикла (CKD).





Россия стала второй страной в мире, после Чехии, где началась локальная сборка новой Octavia. Готовые детали и комплектующие для будущих автомобилей, поступающие на производственную площадку в Нижнем Новгороде, проходят процессы сварки, двойной грунтовки, антикоррозийной обработки горячим воском и окраски. На следующем этапе происходит финальная сборка модели, которая включает среди прочего установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж панели и сидений.









У российских дилеров новая Octavia появится во второй половине ноября. Причем сперва это будут лифтбеки с 1,4-литровым бензиновым TSI (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом» и с тремя комплектациями на выбор. У соседей такая Octavia уже доступна для заказа, цены начинаются от 1 409 000 рублей (17 860 долларов по текущему курсу). Версии с базовым 1,6-литровым мотором MPI и топовым двухлитровым турбодвигателем подоспеют уже в следующем году.





Информация о ценах и сроках начала продаж Octavia нижегородской сборки в Беларуси будет обнародована позже.