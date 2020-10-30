«Пострадавший гаишник просил не лишать парня свободы». Подробности дела велосипедиста, которому дали два года колонии

Источник материала: Tut.by

В октябре в Минске вынесли приговор 27-летнему велосипедисту, которого в августе жестко задерживали сотрудники ГАИ. Решение суда многих шокировало: два года лишения свободы. Напомним, по версии следствия, парень ехал без зеркал и звукового сигнала, а когда сотрудники ГАИ потребовали от него остановиться, пытался скрыться, при задержании оказал сопротивление. Тетя парня недавно добилась с ним свидания в СИЗО на Володарского. Если приговор не удастся обжаловать, Андрей ближайшие два года проведет в колонии общего режима.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Свидетель: «Молча подбежали и начали задерживать»

Этим летом в Минске и регионах Беларуси нередко проходили протестные велопробеги. Поначалу милиция задерживала велосипедистов лишь в редких случаях, чаще штрафовала за отсутствие зеркал и катафотов. Вечером 7 августа в Минске прошел велопробег солидарности . Вот тогда велосипедистов задерживали достаточно жестко.

В этот день в районе 19.00 возле пересечения улиц Тимирязева и Саперов задержали 27-летнего Андрея Короленю. Он тоже ехал на велосипеде, но на некотором отдалении от колонны. Неподалеку на остановке находилась девушка, которая видела все, что происходило рядом.

В этом месте задерживали Андрея.

— По тротуару ехали велосипедисты в сторону улицы Кальварийской. Параллельно им по первой полосе проезжей части двигался автомобиль ГАИ. Патрульная машина остановилась, из нее выскочил гаишник и побежал в сторону велосипедистов, потом прибежал его коллега. Они остановили парня, который ехал отдельно от всех. Я не слышала, чтобы перед задержанием инспекторы представлялись, выдвигали велосипедисту какие-либо требования, все происходило молча. Парень пытался вырваться, — рассказала она AUTO.TUT.BY.

Происходящее видела не только наша собеседница. Примерно с десяток человек окружили гаишников и велосипедиста: снимали происходящее на камеры мобильников, кричали и возмущались, просили объяснить ситуацию и отпустить парня.

— Через несколько минут на помощь подбежали еще два милиционера. В итоге парню заломали руки и застегнули на них наручники. В конце этой «борьбы» велосипедист выглядел плохо: стал уж очень бледным, возможно, неважно себя чувствовал.

Очевидцы просили, чтобы милиционеры вызвали для парня скорую. Среди присутствующих была девушка-медик, она предлагала осмотреть его. Однако, велосипедиста посадили в патрульную машину и увезли. Его велосипед остался лежать на траве. Чуть позже люди отогнали его на ближайшую АЗС.

«Андрея искали по СИЗО, тюрьмам, больницам и моргам»

О своем задержании Андрей успел сообщить родным в Жлобин — парень оттуда родом. Те позвонили в Минск тете, у которой он жил.

— Утром 8 августа я уже стояла возле Центрального РУВД — надо же было узнать, где наш ребенок. Сказали, что он на Окрестина. Я туда, несколько часов стояла возле ворот, после каждого въехавшего туда автозака уточняла, есть ли там наш парень. А потом выяснилось, что племянник все же в Центральном РУВД, вернулась обратно, — вспоминает родная тетя Андрея, Анастасия.

Один из сотрудников милиции обнадежил девушку: сказал, что Андрея долго держать не будут — отпустят 10 августа. Отметим, что у адвоката об этом было соответствующее постановление. Заодно Анастасия передала племяннику таблетки сбивать давление — у парня гипертоническая болезнь.



Андрей Короленя — фанат футбола, часто бывал на разных матчах, даже ходил на них с бабушкой. А еще парень очень любит самолеты

Но в понедельник, 10 августа, Андрея не выпустили. Под воротами ЦИП на Окрестина его ждали тетя и 67-летняя бабушка, которая приехала из Жлобина. К этому моменту у семьи уже был адвокат, которой удалось узнать, что парень все-таки в Жодино. Родственники приехали туда, но и там парня не оказалось.

— Тогда мы написали заявление в милицию о том, что наш ребенок пропал без вести. Параллельно обзванивали все больницы, я снова поехала на Окрестина, а адвокат — в Жодино. Не было нашего Андрея нигде!

На следующий день Анастасия и адвокат опять отправились в Жодино. Там сходили в тюрьму, СИЗО, местную больницу. Близкие семьи в это время начали обзванивать морги. Вся страна в это время обсуждала насилие, с которым столкнулись те, кого задерживали в первые дни после выборов.

— И тут следователь сообщает адвокату, что Андрей все это время был на Окрестина и его выпускают! Получилось, что под стражей он находился с 7 по 12 августа. Но как же так, ведь по закону задерживать человека имеют право только на 72 часа! Мы его забрали оттуда, к счастью, он был не избит.

Кстати, три дня — с 10 по 12 августа — защитник Андрея пыталась попасть внутрь на Окрестина, но ее туда не пустили.

«Какой он бандит? Окончил БГУИР, служил в армии, работал в банке»

Правда, радость от выхода на свободу была недолгой. Выяснилось, что в отношении Андрея Королени Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 364 УК Беларуси (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Правда потом действия парня переквалифицировали на часть 2 статьи 363 УК Беларуси.

Часть 2 статьи 363 УК Беларуси. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Чтобы парня не взяли под стражу на время расследования, родственники нашли двух «уважаемых и взрослых» человек, которые поручились за Андрея в том, что он не скроется от следствия. Если бы парень скрылся, то они заплатили бы большие штрафы. Также семья занялась поисками свидетелей задержания Андрея, заручалась характеристиками на парня.

— Наш Андрей не бандит и не хулиган, не был судим. Его растили бабушка и дедушка. Сразу после школы он приехал ко мне в Минск, поступил на военную кафедру БГУИР. Потом отслужил в армии. После возвращения занимался информационными системами безопасности, работал в банке, потом в частной фирме.

Правда, незадолго до задержания, 1 августа, он уволился с работы и искал новую — ходил на собеседования.

Во время расследования дела выяснилось, что инспекторы ГАИ, которые задерживали велосипедиста, проходят как потерпевшие. Мол, Андрей нанес каждому гаишнику удар по голове, а одному порвал рубашку и брюки. Травмы пострадавших не повлекли расстройства здоровья.

В суде пострадавший милиционер просил не лишать парня свободы

В начале октября уголовное дело в отношении Андрея передали в суд Центрального района. К слову, в этом деле парень не проходил как участник протестного велопробега.

— Пришли пострадавшие гаишники. Один из них рассказал о царапине на лбу. Оба говорили, что кричали Андрею и требовали остановиться. Но эти показания не подтвердили свидетели и сам Андрей. В суде просмотрели видео произошедшего: те, что снимали очевидцы, а также с наружных видеокамер — мы бегали перед судом их собирали.

Анастасия отметила, что на просмотренном судом видео ударов Андрея сотрудникам милиции зафиксировано не было. Хотя он действительно вырывался от инспекторов.

Через несколько дней, после первого судебного заседания, Анастасия снова «потеряла» своего племянника.

— Оказалось, что Андрея задержали днем на вокзале в Минске. Он был с сумками — собирался на поезд в Жлобин, хотел бабушку проведать.

На последующие заседания парня доставляли в наручниках и под конвоем, а в зале помещали в клетку.

Кстати, пострадавшие инспекторы ГАИ в суде наказания для Андрея не требовали, относились к нему лояльно. Анастасия отметила, что один из них даже просил, чтобы парня не лишали свободы, мол, пусть все произошедшее будет для него хорошим уроком.

— Когда выступал Андрей, он пояснил, что испугался, что на него накинулись два милиционера, а потом подоспели еще два. Поэтому сработал инстинкт самосохранения и он начал вырываться. На последнем слове он извинился, сказал, что готов выплатить потерпевшим материальную компенсацию морального вреда.



В семье Королени очень любят собираться вместе по праздникам. На фото Андрей вместе со своей бабушкой

Адвокат обвиняемого просила суд переквалифицировать статью в отношении подзащитного на административную. Семья парня надеялась, что если этого и не произойдет, то Андрею дадут хотя бы ограничение свободы, так как вину он хоть и частично, но признал, раскаялся. Ведь обычно при назначении наказания по таким обстоятельствам всегда назначают более мягкое: учитывают альтернативу в санкции статьи, личность обвиняемого, его отношение к содеянному, конкретные обстоятельства дела.

Однако суд признал Андрея Короленю виновным в сопротивлении сотрудникам милиции при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

— Андрей уже нашел две работы. Выбирал, куда идти. После приговора я обзванивала эти фирмы, говорила, что племянника осудили. А там отвечают: «Да, мы все знаем, на TUT.BY прочитали. Хороший у вас парень».

После оглашения приговора Анастасия побывала в СИЗО на Володарского — там сейчас находится Андрей. Она передала ему лекарство и добилась свидания с парнем.

— Я его не узнала — побрили, он уже без кудряшек. Очень боялась ему в глаза смотреть, думала, что в его взгляде будут читаться паника, крик о помощи. Но держится молодцом, не раскисает. Хотя сказал, что многое переосмыслил и очень сожалеет о том, что неправильно повел себя при задержании.

Адвокат Андрея сообщила AUTO.TUT.BY, что приговор районного суда они будут обжаловать.