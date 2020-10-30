Официально. Вот сколько в Беларуси стоят iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Источник материала: Tut.by

30 октября в Беларуси авторизованные партнеры Apple открыли предзаказ на новые смартфоны компании — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Устройства поступят в продажу 6 ноября. Названы и официальные цены аппаратов.



Фото: engadget

iPhone 12 в версиях с 64, 128 и 256 ГБ собственной памяти соответственно оценили в 2999, 3299 и 3699 рублей (972, 1069 и 1199 евро). Более технически продвинутый iPhone 12 Pro с объемом постоянной памяти в 128, 256 и 512 ГБ соответственно продается за 3899, 4299 и 5099 рублей (1264, 1393 и 1653 евро).

Для сравнения: в Германии iPhone 12 (64 ГБ) стоит 876,30 евро, iPhone 12 Pro (128 ГБ) — 1120 евро. В России эти смартфоны предлагаются за 79 990 и 99 990 российских рублей (863 и 1078 евро).

Цены и дату старта продаж миниатюрного iPhone 12 mini и увеличенного iPhone 12 Pro Max в Беларуси объявят позже.

Напомним: всего компания представила четыре смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Гаджеты получили OLED-экраны на 5,4, 6,1 (два гаджета) и 6,7 дюйма, процессор Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), по две или три основные камеры с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, а также возможность работы в 5G-сетях.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: