«Я поняла, что система настолько укоренилась, что ее в одиночку не сдвину — решила уйти, потому что не хочу быть в этой системе»

Недавняя прима Большого театра Беларуси Маргарита Левчук рассказала, почему покинула главную оперную сцену страны и публично выступила против власти.





В интервью DELFI она рассказала, что, когда написала свой пост в соцсетии, подумала: «Будь что будет. Приедут сейчас за мной, заберут. Вы же знаете, что у нас всех людей забирают в тюрьму, если ты против власти».

Однако она была приятно удивлена, что поддержали не только поклонники ее таланта, но и простые, далекие от оперы, белорусы.

Она рассказала, почему ушла в марте из Большого театра: «У нас совершенно советская власть: и в театрах, и везде. Мне не нравилась эта система, и я не хотела в ней быть. Я езжу в другие театры по всему миру, я приезжала в ваш театр, я видела, что у вас нет такого подхода ко всему, как есть у нас. Я с этим не соглашалась на протяжении четырех лет, мне просто это было неприятно. Я пыталась что-то делать, но поняла, что система настолько укоренилась, что я ее одно не сдвину. И я решила уйти, потому что я не хочу быть в этой системе».