|
Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика
30.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и ее избранник юморист Колин Жост официально женаты: интересно, что сногсшибательную новость обнародовал фонд для малоимущих Meals on Wheels.
© AFP 2020 / IAN WEST
Новость о помолвке пары впервые появилась весной 2019 года - после двух лет серьезных отношений. Затем грянула пандемия и звездная пара, как и большинство их коллег, решила изменить свои планы и перенесла свадьбу на неопределенное время. И оно случилось сейчас!
35-летняя Скарлетт Йоханссон вышла замуж за 37-летнего комика: этот брак стал для актрисы третьим по счету.
Церемония бракосочетания была маленькой, в кругу семьи и самых близких друзей. Также были соблюдены все меры защиты при COVID-19 - от масок до антисептиков.
Но больше всего поклонников удивила не секретность молодых, а свадебный подарок, который они заказали. Влюбленные не стали составлять обычный список подарков для гостей и поклонников, но попросили всех желающих сделать взнос в благотворительный фонд и помочь пожилым и одиноким людям.
Тайная
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданные перемены в статусе кумира удивили поклонников, но еще больше удивил подарок, который пара преподнесла себе на свадьбу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)