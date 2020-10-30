Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и ее избранник юморист Колин Жост официально женаты: интересно, что сногсшибательную новость обнародовал фонд для малоимущих Meals on Wheels.

Новость о помолвке пары впервые появилась весной 2019 года - после двух лет серьезных отношений. Затем грянула пандемия и звездная пара, как и большинство их коллег, решила изменить свои планы и перенесла свадьбу на неопределенное время. И оно случилось сейчас!

35-летняя Скарлетт Йоханссон вышла замуж за 37-летнего комика: этот брак стал для актрисы третьим по счету.

Церемония бракосочетания была маленькой, в кругу семьи и самых близких друзей. Также были соблюдены все меры защиты при COVID-19 - от масок до антисептиков.

Но больше всего поклонников удивила не секретность молодых, а свадебный подарок, который они заказали. Влюбленные не стали составлять обычный список подарков для гостей и поклонников, но попросили всех желающих сделать взнос в благотворительный фонд и помочь пожилым и одиноким людям.

Тайная свадьба состоялась и у Эммы Стоун , а по сообщениям многих СМИ, актриса ждет ребенка .

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