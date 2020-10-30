ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотой мальчик Диего: "рука бога" Марадона отмечает 60-летие

30.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

За свою карьеру в составе сборной Аргентины Марадона сыграл 91 матч, в которых забил 34 гола. Именитый спортсмен участвовал в четырех мировых форумах. Диего покорился чемпионат мира - 1986, а в 1990-м он стал серебряным призером.

Sputnik
Марадона попросил "руку Бога" покончить с пандемией COVID-19

Марадона родился 30 октября 1960 года в семье потомственного рабочего Диего Марадоны и домохозяйки Дальмы Франко в пригороде Буэнос-Айреса Ланусе. Мальчик стал пятым ребенком в семье. С малых лет парень увлекся футболом. В возрасте семи лет он получил от двоюродного брата шикарный подарок – кожаный мяч. С этого момента и начался его путь в большой спорт. Через год его заметил специалист и тут закрутилось-понеслось. Марадона делал успехи на новом поприще, а в 12 лет парень уже начал играть за молодежный состав "Архентинос Хуниорс". Интересно, что возраст парня был ниже допустимого, поэтому парень играл под чужим именем.

В разное время Марадона защищал цвета "Наполи", "Барселоны", "Севильи" и других известных футбольных клубов. Правда, из-за пристрастия к наркотикам звезда футбола рано завершил карьеру.

© REUTERS / HENRY ROMERO
Краткая карьера Марадоны: "голос безгласых" и "парень из народа"

С 1994 года Марадона начал тренировать. Успел именитый футболист поработать и председателем брестского "Динамо". Контракт между Марадоной и белорусским клубом был подписан в июле 2018 года. Он даже посетил матч в городе над Бугом и уехал, пообещав вернуться, но этого не случилось.

Новый клуб он нашел на родине, возглавив в августе 2019 года мексиканский "Дорадос". В "Динамо" его заочно сделали "почетным президентом". Тогда в пресс-службе отметили, что Диего хотел участвовать в тренировочном процессе, но ему отводилась представительская роль.

Но аргентинец не забыл белорусов. Когда брестчане победили в чемпионате страны, Марадона поздравил их в своем аккаунте в Instagram. Также в апреле этого года легендарный аргентинский футболист оставил под фотографией брестского клуба эмодзи с аплодисментами.

Смотрите также на Sputnik:

 

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диего Марадона - одна из ярчайших звезд футбола. У аргентинского полузащитника и нападающего - огромное количество спортивных титулов, армия фанатов и даже церковь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный журналист из Кыргызстана развеял мифы о революции «за одну ночь» и сравнил ее с событиями в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика