Источник материала: Sputnik Беларусь

За свою карьеру в составе сборной Аргентины Марадона сыграл 91 матч, в которых забил 34 гола. Именитый спортсмен участвовал в четырех мировых форумах. Диего покорился чемпионат мира - 1986, а в 1990-м он стал серебряным призером.

Марадона родился 30 октября 1960 года в семье потомственного рабочего Диего Марадоны и домохозяйки Дальмы Франко в пригороде Буэнос-Айреса Ланусе. Мальчик стал пятым ребенком в семье. С малых лет парень увлекся футболом. В возрасте семи лет он получил от двоюродного брата шикарный подарок – кожаный мяч. С этого момента и начался его путь в большой спорт. Через год его заметил специалист и тут закрутилось-понеслось. Марадона делал успехи на новом поприще, а в 12 лет парень уже начал играть за молодежный состав "Архентинос Хуниорс". Интересно, что возраст парня был ниже допустимого, поэтому парень играл под чужим именем.

В разное время Марадона защищал цвета "Наполи", "Барселоны", "Севильи" и других известных футбольных клубов. Правда, из-за пристрастия к наркотикам звезда футбола рано завершил карьеру.

С 1994 года Марадона начал тренировать. Успел именитый футболист поработать и председателем брестского "Динамо". Контракт между Марадоной и белорусским клубом был подписан в июле 2018 года. Он даже посетил матч в городе над Бугом и уехал, пообещав вернуться, но этого не случилось.

Новый клуб он нашел на родине, возглавив в августе 2019 года мексиканский "Дорадос". В "Динамо" его заочно сделали "почетным президентом". Тогда в пресс-службе отметили, что Диего хотел участвовать в тренировочном процессе, но ему отводилась представительская роль.

Но аргентинец не забыл белорусов. Когда брестчане победили в чемпионате страны, Марадона поздравил их в своем аккаунте в Instagram. Также в апреле этого года легендарный аргентинский футболист оставил под фотографией брестского клуба эмодзи с аплодисментами.

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