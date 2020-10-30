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Рабочие присоединяются к забастовке, отчисления студентов. Что происходит в стране 30 октября

30.10.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники белорусских предприятий продолжают присоединяться к общенациональной забастовке. Ряды протестующих пополнили работники БМЗ и «Беларуськалия». Вчера власти закрыли границы с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной на въезд, в том числе для белорусов, которые едут домой. Сегодня утром официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сказал, что белорусов на территорию страны все-таки пропускают. В вузах по-прежнему не ясен вопрос с отчислением студентов. Мы будем следить за основными событиями этого дня, оставайтесь с нами.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 
 
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Работники белорусских предприятий продолжают присоединяться к общенациональной забастовке. Ряды протестующих пополнили работники БМЗ и «Беларуськалия». Вчера...
 
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