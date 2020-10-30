«Вчера никто не выжил». Владельцы заведений, не работавших в понедельник, сообщают о своем закрытии после проверки санстанции

Источник материала: Onliner

В этот понедельник многие популярные в Минске заведения были закрыты — кто на официальный сандень, а кто и выражал таким образом свою политическую позицию. И вот то ли по случайному совпадению, то или из каких других соображений в кафе, кофейни и рестораны, поддержавшие протест, нагрянули проверки. А как известно, без замечаний у нас ни одна проверка не обходится — надо же показать, что люди работают. Не успели хозяева заведений и глазом моргнуть, как им повыписывали предписаний, да таких, что надо закрываться.

На Instagram-страницах заведений вчера вечером начали один за одним появляться сообщения о закрытии. «Ребята, мы закрыты с 18:00. Будем на связи», — сообщил бар «Свободы, 4» и уточнил, что двери захлопнул не по своему желанию, а по предписанию №01-14/167. «Вынуждены сказать, что наш бар закрыт. На данный момент мы приостанавливаем свою работу, но помните, что Вы лучшие!» — не унывают в баре «Пересмешник». «Дорогие друзья! Сегодня мы работаем до 23:00! С завтрашнего дня мы работать не будем. Вы нас очень поддержите, если придете к нам или закажете навынос наши блюда сегодня, чтобы наши продукты и заготовки не пропали. Спасибо вам за слова поддержки. Мы будем держать вас в курсе событий», — сообщили в необистро «Умами».

Сегодня с утра эти и еще с десяток заведений (в том числе популярные пиццерии) не работают. По словам сотрудников заведений, с официальным визитом к ним приходили из cанстанции.

— Вчера они шли по какому-то своему списку и, видимо, к восьми вечера устали, до моего заведения уже не дошли. Закрыли «Эль Пушку» — и по домам, — рассказывает один из минских владельцев «санкционных» заведений. — Что будет сегодня, никто не знает, но надежд и иллюзий мы не питаем. Приходят вроде бы двое сотрудников cанстанции и начинают проверять все. Причем, когда ты открыто спрашиваешь, из-за 26-го ли это числа, напрочь отрицают^ мол, нет, что вы, мы здесь из-за «ковида». Проверка полная — антиспетики, накладные, мельчайшие пятна на стене. В общем, пройти cанстанцию можно, только если она тебя любит. Но насколько я знаю, вчера никто не выжил — закрыли всех.

Владельцам заведений дают предписание на закрытие на 90 дней. То есть за это время ты должен все устранить. Если справишься раньше, теоретически дадут добро на открытие. Из самых крупных, кого закрыли, Domino's. Надо понимать, что закрытие на 90 дней — это смерть для бизнеса: тебе придется всех уволить, так как ты просто не прокормишь персонал; ты попадаешь на аренду плюс не сможешь отдать долги поставщикам, которые поставляют свою продукцию с отсрочкой платежа на 30 дней.