Появились белорусские цены на iPhone 12

Источник материала: Onliner

Авторизованные реселлеры опубликовали цены на новые смартфоны Apple. iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти обойдется в 3,9 тыс. рублей, модель с 256 ГБ стоит уже 4,3 тыс., топовая версия с 512 ГБ обойдется в 5,1 тыс. рублей. «Обычный» iPhone 12 с 64 ГБ оценили в 3 тыс. рублей, 3,3 тыс. стоит модификация со 128 ГБ памяти, 3,7 тыс. — с 256 ГБ .

Аналитики ожидают повышенный спрос на новые модели iPhone. Сейчас он составляет 80—85 миллионов серии iPhone 12, а за следующий год поставки могут дойти до 230—240 миллионов смартфонов этой модели. Если прогноз сбудется, линейка iPhone 12 окажется самой успешной в истории Apple. Сейчас рекорд держится за iPhone 6 и iPhone 6 Plus — 222,4 миллиона на двоих.

По данным аналитика Минь-Чи Куо, предзаказы iPhone 12 и iPhone 12 Pro достигли отметки в 7—9 миллионов устройств. Специалист полагает, что на эти две модели придется до 70% продаж, а остальное поделят между собой iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max .