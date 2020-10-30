Мужчина захотел себе прицеп под бытовку и придумал очень сложный план, чтобы такой украсть (видео)

Источник материала: Onliner

Специально оборудованный прицеп 32-летняя жительница Витебска, предпринимательница, купила для того, чтобы наладить бизнес по передвижной торговле. Женщина выиграла тендер на торговое место — все было готово. Но пропал прицеп — как сквозь землю провалился. Оказалось, не у одной только бизнес-леди были на него свои планы.

О судьбе настолько востребованного прицепа рассказали в УВД Витебской области, а его поисками занимались сотрудники уголовного розыска, которые вскоре и установили, кто стоит за кражей.

История знакомит нас с 36-летним мужчиной, также жителем Витебска и также в своем роде человеком предприимчивым. Он заприметил стоящий прицеп и подумал, что здорово было бы иметь такой, чтобы обустроить там бытовку или на худой конец хранить рыболовные снасти.

Мужчина не стал покупать прицеп, мужчина решил прицеп украсть. Он обратился за помощью к знакомому. Как тот отреагировал на такую просьбу, умалчивается, но так или иначе согласие было получено. Мужчины разработали сложнейший план с привлечением специальной машины сопровождения, фальшивым номером, который злоумышленники установили на транспортное средство — кино, да и только, и все ради какого-то прицепа.

Дальше тоже нескучно: прицеп увезли в лес в Городокском районе и там сняли с него систему видеонаблюдения (оказывается, такая там имелась). Затем собирались уже разобрать и все остальное оборудование, но не успели. В дело вмешалась милиция, причем задерживал мужчин не кто иной, как ОМОН.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.