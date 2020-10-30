ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина захотел себе прицеп под бытовку и придумал очень сложный план, чтобы такой украсть (видео)

30.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Специально оборудованный прицеп 32-летняя жительница Витебска, предпринимательница, купила для того, чтобы наладить бизнес по передвижной торговле. Женщина выиграла тендер на торговое место — все было готово. Но пропал прицеп — как сквозь землю провалился. Оказалось, не у одной только бизнес-леди были на него свои планы.

О судьбе настолько востребованного прицепа рассказали в УВД Витебской области, а его поисками занимались сотрудники уголовного розыска, которые вскоре и установили, кто стоит за кражей.

История знакомит нас с 36-летним мужчиной, также жителем Витебска и также в своем роде человеком предприимчивым. Он заприметил стоящий прицеп и подумал, что здорово было бы иметь такой, чтобы обустроить там бытовку или на худой конец хранить рыболовные снасти.

Мужчина не стал покупать прицеп, мужчина решил прицеп украсть. Он обратился за помощью к знакомому. Как тот отреагировал на такую просьбу, умалчивается, но так или иначе согласие было получено. Мужчины разработали сложнейший план с привлечением специальной машины сопровождения, фальшивым номером, который злоумышленники установили на транспортное средство — кино, да и только, и все ради какого-то прицепа.

Дальше тоже нескучно: прицеп увезли в лес в Городокском районе и там сняли с него систему видеонаблюдения (оказывается, такая там имелась). Затем собирались уже разобрать и все остальное оборудование, но не успели. В дело вмешалась милиция, причем задерживал мужчин не кто иной, как ОМОН.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специально оборудованный прицеп 32-летняя жительница Витебска, предпринимательница, купила для того, чтобы наладить бизнес по передвижной торговле. Женщина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что сейчас нельзя ввозить в Беларусь и почему на разных пунктах пропуска разные правила? ГТК рассказал про «бестоварный» въезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика