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Что сейчас нельзя ввозить в Беларусь и почему на разных пунктах пропуска разные правила? ГТК рассказал про «бестоварный» въезд
Источник материала: Onliner
Наши читатели периодически сообщают о проблемах со ввозом товаров в Беларусь. Люди пишут о том, что им приходится выбрасывать или оставлять на нейтральной территории не только электроприборы и трубки обоев, но даже продукты, которые они везли по норме. После выхода материала у читателей остались вопросы к ГТК. Мы обратились в таможню с официальным запросом.
Вот какие вопросы нас интересовали:
Что ответил ГТК. Приводим ответ целиком
«Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в соответствии с поставленными в обращении ООО „Онлайнер“ вопросами сообщает следующее.
По 1—3-му вопросам:
С учетом сложившейся обстановки на границе Евразийского экономического союза белорусская таможня усилила операции таможенного контроля, в том числе в отношении физических лиц, перемещающих через таможенную границу товары.
С целью пресечения попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования на основании использования системы анализа и управления рисками проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения.
Данные подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании.
Перечень товаров, запрещенных ко ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, определен в приложении №1 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 «О мерах нетарифного регулирования».
По 4—6-му вопросам:
Таможенные органы Республики Беларусь при совершении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС, руководствуются международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством Республики Беларусь о таможенном регулировании.
Особенности правового регулирования таможенных отношений, связанных с перемещением товаров для личного пользования физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь, установлены указом президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 года №360 «О перемещении товаров для личного пользования».
Решение об отнесении перемещаемых физическими лицами товаров к товарам для личного пользования принимается должностным лицом таможни непосредственно при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС в зависимости от количества и характера ввозимых товаров, частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС, обстоятельств и целей поездки.
В случае неотнесения товаров к товарам для личного пользования они могут быть помещены под таможенные процедуры либо вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС. Если физическое лицо не совершает указанных действий, такие товары подлежат задержанию таможенными органами в установленном порядке».
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Что сейчас нельзя ввозить в Беларусь и почему на разных пунктах пропуска разные правила? ГТК рассказал про «бестоварный» въезд
Наши читатели периодически сообщают о проблемах со ввозом товаров в Беларусь. Люди пишут о том, что им приходится выбрасывать или оставлять на нейтральной...
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