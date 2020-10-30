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Лукашенко назвал нового начальника Минской милиции
Источник материала: АФН
Лукашенко назначил новым начальником Минской милиции Михаила Гриба, сообщил телеграм-канал «Пул первого».
Предыдущий начальник Минской милиции Иван Кубраков вчера был назначен главой МВД Беларуси.
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Лукашенко назначил новым начальником Минской милиции Михаила Гриба, сообщил телеграм-канал «Пул первого».
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