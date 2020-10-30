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В аэропорту Катара нашли брошенного новорожденного младенца. Пассажирок раздели и обследовали

30.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования.



Как сообщает ВВС, администрация аэропорта пыталась таким образом найти только что родившую женщину, поскольку в одном из туалетов был найден брошенный новорожденный младенец. Австралийские власти назвали действия администрации аэропорта «Хамад» в Дохе «неслыханнами и оскорбительными».


Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.

Ребенок жив и находится в безопасности, кто его оставил в аэропорту, по-прежнему неизвестно.

На территории Австралии пассажиры рейса должны были уйти в 14-дневную изоляцию, после окончания которой две пассажирки рассказали о своих злоключениях в интервью Австралийской вещательной корпорации (АВС). После их заявлений разразился скандал.

Еще одна пассажирка, Ким Миллс, сообщила британскому изданию Guardian, что ее отвели на неосвещенную автостоянку рядом с летным полем, где стояли три кареты скорой помощи, в которых и проводился медосмотр.

По словам Миллс, ее освободили от этой процедуры, вероятно, потому, что ей за 60. Тем не менее, рассказывает женщина, было крайне неприятно, а больше всего Миллс возмутило то, что ни ей, ни другим не объяснили, что происходит.

Уже в полете стюардессы сказали Миллс, что экипажу тоже ничего не объяснили, когда задерживали рейс и снимали с борта пассажирок.

Правительство Катара пока никак не прокомментировало случившееся. Неизвестно, подвергались ли аналогичному обращению пассажирки других рейсов.

Администрация аэропорта опубликовала заявление: «Медики выразили обеспокоенность здоровьем и благополучием только что родившей матери и попросили официальные лица установить ее личность до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где был обнаружен младенец, попросили помочь в дознании».

Пассажирки единодушно утверждают, что их никто ни о чем не просил, и не интересовался их согласием на осмотр.

«Это небывалый случай. Я в жизни не слышала ни о чем подобном», - заявила Мэрис Пэйн.

Отвечая на вопрос журналистов, министр сказала, что не видит оснований рассматривать случившееся как сексуальное насилие, но речь безусловно идет о чрезвычайно оскорбительном обращении.

По ее словам, австралийские власти были в курсе происшествия с момента прибытия ре а из Дохи, и пассажирки, находясь на карантине, получали необходимую поддержку.

Правительство определится с дальнейшими шагами после того, как будут получены объяснения от представителей Катара.

Между тем, мать подкинутого младенца так и не нашли. Власти призвали ее объявиться добровольно и просят о сотрудничестве всех, кто располагает информацией по делу.
 
 
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Всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться...
 
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