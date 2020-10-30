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К тем организациям и компаниям, которые не работали 26 октября, возникли вопросы у чиновников

30.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже пыталось урегулировать этот спорный момент, однако проблема по-прежнему остается.



Многими компаниями 26 октября было объявлено о нерабочем дне. Отдыхали или занимались иного вида деятельностью сотрудники магазинов, кафе и баров, медцентров, интернет-магазинов. Учреждения закрыты были по техническим причинам в виде санитарного дня, инвентаризации, ремонта, обновления ПО. У некоторых были возможные проблемы с транспортом и интернетом, а кто-то - в знак солидарности. По этой причине к некоторым организациям со стороны властей появились вопросы. А сами чиновники на местах статьи закона разъясняют не в пользу этих организаций. По их мнению, нормы отраслевого законодательства ставят выше президентского декрета. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже пыталось урегулировать этот спорный момент, однако проблема по-прежнему остается.

TUT.by пишет, что 26 октября одно из кафе, которое расположено в центре Минска, не работало. На днях его директору из районной администрации пришло уведомление о том, что начат административный процесс. В письме говорится, что 26 октября при обследовании субъектов торговли и общественного питания выяснилось, что кафе не соблюдался режим работы.

Чиновники ссылаются на нормы закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» и заявляют, что компании нарушают режим работы, не уведомляя за 5 дней о плановом нерабочем дне исполком и потребителей.

Напомним, 26 октября многими организациями были устроены выходные дни, а некоторые - ушли на бессрочные каникулы. Нерабочее время по той или иной причине было объявлено медцентрами, магазинами, интернет-магазинами, барами, кафе, языковыми школами, тренажерными залами, туристическими компаниями, службами доставки цветов, студиями дизайна, салонами красоты, сервисными центрами по ремонту техники, бильярдными клубами, мини-рынками. Также 26 октября работниками некоторых компаний, в том числе IТ, были написаны заявления на выходной за свой счет.
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже пыталось урегулировать этот спорный момент, однако проблема по-прежнему остается.
 
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