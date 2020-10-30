Известный журналист из Кыргызстана развеял мифы о революции «за одну ночь» и сравнил ее с событиями в Беларуси









прямом эфире основатель сайта «Сильные новости», директор Центра регионального развития Петр Кузнецов и основатель популярного медиа и образовательной инициативы Kloop Бектур Искендер. Последние события в Беларуси и Кыргызстане обсудили воснователь сайта «Сильные новости», директор Центра регионального развития Петр Кузнецов и основатель популярного медиа и образовательной инициативы Kloop Бектур Искендер.





Журналист из Кыргызстана привел одно из главных, на его взгляд, различий происходящего в двух странах: «Я вижу, что в Беларуси есть четкое понимание, где, условно говоря, сторона зла и где сторона добра. Соответственно, у протестующих сейчас более-менее одна общая цель при том, что они могут мечтать о разном будущем для страны. По крайней мере, у меня создается такое ощущение. Поэтому белорусам удается так координированно действовать. Есть центр, против которого направлено протестное движение. Это, в первую очередь, Лукашенко. В Кыргызстане все совсем не так».





Бектур Искендер поясняет: зла, против которого там борются люди, много самого разного. Попытка узурпации власти со стороны президента и его партии действительно была, но он не может сказать, что это самое большое зло, с которым приходилось бороться. В Кыргызстане, по словам Бектура, зло – разрозненное, как и оппозиция ему.





Недовольных результатами прошедших парламентских выборов было много, но эти люди не были объединены, рассказывает основатель Kloop. Было непонятно, у всех ли одинаковая цель. Кто-то уже в первый день протестов выступал за отставку президента, но большая часть протестующих требовала пересмотра или отмены результатов выборов, что в итоге и случилось.





«Потом образовался лидер – Садыр Жапаров – почему именно он стал лидером, честно говоря, тоже не очень всем понятно – и у него вдруг оказалось свое видение, куда двигаться дальше. А у другой части оппозиции – другое видение. Сейчас происходит разборка между всеми, кто выходил на протесты после выборов. И между этими людьми полное непонимание. Мне кажется, это очень важный урок для Беларуси: необходимо заранее понять, что делать дальше», – считает Бектур Искендер.





Отставка Лукашенко, на его взгляд, дело времени: рано или поздно это произойдет, потому что точка невозврата уже пройдена. Но, если нет четкого плана, понимания действий после достижения этой первоначальной цели, начинается такой хаос, что никому мало не покажется, уверен журналист.





Он приводит в пример опыт своей страны: «У нас оба раза после предыдущих революций уже происходило нечто похожее. И это повторяется третий раз. В 2005 году все было как-то хаотично, быстро. Мы так обрадовались, что, оказывается, умеем свергать президента, что не заметили, как еще худший президент пришел к власти».





Однако с каждым разом происходили изменения и реформы, которые поднимали Кыргызстан на ступеньку выше, считает Бектур.





Следующие полгода, по мнению основателя популярного медиа, будут в стране очень хаотичными. Теперь он приводит в пример Беларусь: «Я написал очень большой пост в августе, который был связан как раз с воспоминаниями обо всех моих поездках в Беларусь. И была одна вещь, которая мне дико понравилась – это черта белорусов методично, постепенно все изучать и доводить до конца. Я увидел, что они все эти годы невероятно много усилий отдали самообучению. Люди везде, где могли, находили себе пространство для самообразования. И, возможно, эта сила малых сообществ, которых в итоге стало много и которые объединились в большой единый фронт, – одна из причин, почему такие серьезные изменения произошли в 2020 году. И нам нужно этому учиться».





Петр Кузнецов и Бектур Искендер поделились мнениями по поводу того, можно ли события в Беларуси и Кыргызстане называть революциями.





Основатель «Сильных новостей» считает, что для нашей страны данное понятие вполне подходит, хотя многие, по его мнению, боятся этого слова, поскольку оно ассоциируется с потрясениями и проблемами.





«Но в классическом понимании революция – это резкий импульс для развития, для изменения ситуации. И он уже произошел, – уверен Петр Кузнецов. – Даже если у нас не сменилась власть, у нас произошла явная, заметная и ощутимая революция общественного мнения, гражданского общества. Белорусы 2020 года и белорусы, например, 2016-го – это две большие разницы. Поэтому в нашем случае понятие «революция» уместно в самом позитивном смысле».









У Бектура Искендера мнение на этот счет противоречивое. По его ощущениям, революция в Кыргызстане началась в 2005 году и идет до сих пор. Описывать ее только событиями той ночи после выборов в начале октября, когда захватили здание парламента, неправильно. Он считает, что это вырывание из контекста.





«Его очень много использовали СМИ, причем любили сравнивать с Беларусью: посмотрите, как киргизы быстро все сделали. Это не очень корректно. Сам захват здания – это немножко странное событие. Я до сих пор не совсем понимаю его смысл при том, что, естественно, поддерживаю протест», – говорит основатель Kloop и добавляет, что у него вообще много вопросов по событиям в Кыргызстане. Особенно ему непонятно освобождение из-за решетки бывших политиков, в числе которых Алмазбек Атамбаев.





Это вырывание из контекста Бектур Искендер поясняет тем, что новостей про Кыргызстан в зарубежной прессе почти не было. Они появились, когда захватили здание, а потом снова исчезли.





«На самом деле процессы, которые привели к этому, были довольно долгими, – поясняет журналист. – Перемена гражданского самосознания случилась еще в начале нулевых. А то, что сейчас происходит, я считаю последствиями той первой революции в 2005 году. Для меня это один сплошной затяжной процесс нашего обучения».