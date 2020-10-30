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ЕГУ готов взять на обучение белорусских студентов, отчисленных по политическим мотивам

30.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чуть раньше правительство Литвы приняло решение о выделении 200 тысяч евро для поддержки обучения студентов из Беларуси в ЕГУ.



«В результате непрекращающегося насилия со стороны властей, студенты ВУЗов Беларуси продолжают сталкиваться с ежедневным давлением из-за собственной гражданской и политической позиции. Благодаря финансовой поддержке Правительства Литвы и опыту 15-летней работы в вынужденном изгнании, Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) заявляет о готовности принять на обучение студентов, которые столкнулись с политическими репрессиями в Беларуси», – сообщается на официальном сайте ЕГУ.

Студенты из Беларуси, которые учились на специальностях из сферы гуманитарных, социальных наук и искусств и столкнулись с политическим давлением со стороны властей могут быть зачислены в ЕГУ на основании перезачета пройденных курсов.

ЕГУ — это единственный белорусский университет, который всецело придерживается принципов академических свобод. Благодаря либеральной модели обучения, преподаванию на родных языках и интенсивной англоязычной подготовке, а также полноценному погружению в реализацию гражданских и социальных проектов, студенты-белорусы получают поистине европейское образование, которое позволяет реализовать свои профессиональные и творческие амбиции как в Беларуси, так и по всему миру. После вынужденного переезда ЕГУ в Вильнюс, выпускниками университета стали 2577 человек, абсолютное большинство из них — граждане Беларуси.

Ранее правительство Литвы приняло решение о выделении 200 тысяч евро для поддержки обучения студентов из Беларуси в ЕГУ.

«Благодаря данному решению, студенты, подвергшиеся политическому давлению в Беларуси, смогут запросить предоставление бесплатного места для продолжения обучения в ЕГУ», – отметили в университете.
 
 
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Чуть раньше правительство Литвы приняло решение о выделении 200 тысяч евро для поддержки обучения студентов из Беларуси в ЕГУ.
 
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