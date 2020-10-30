ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сеть MINIMAX закрыла с начала года более полусотни магазинов

30.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Продолжается закрытие магазинов сети Minimax. С начала года из реестра исключены уже 54 торговые точки.

Статус действующих есть только у 11 магазинов в Гродно, Новогрудке, Бобруйске, Новополоцке, Пинске, Барановичах и Гомеле.

Ранее источники Office Life сообщали, что эта сеть закрывается. Minimax аффилирована с группой «Конте». Наша редакция обращалась за комментарием к основному владельцу — Валентину Байко, но он на эту тему разговаривать не стал.

Minimaх продает одежду, товары для дома, игрушки, канцелярские принадлежности и прочие промтовары. Кроме этого, у «Конте» есть и сеть фирменных магазинов Conte. В реестре за юрлицом «Конте Шоп» числится 36 магазинов. Также у Байко есть компания «Конте Инвест», которая занимается ТЦ «Магнит» в Гродно (торговая площадь — более 2,6 тыс. кв. метров).
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается закрытие магазинов сети Minimax. С начала года из реестра исключены уже 54 торговые точки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Появились белорусские цены на iPhone 12
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика