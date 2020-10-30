ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое и больше детей это работа?

30.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр экономики Александр Червяков в интервью «Рэспублiке» рассказал, что есть предложение приравнять труд многодетной матери по воспитанию детей к работе в сфере образования.



Но глава Минэкономики тут же добавил, что это «требует всестороннего обоснования и наличия ресурсов». Подробностей Червяков не раскрыл, но, скорее всего, речь идет о зачете срока воспитания детей в трудовой стаж.

Червяков также считает, что нужно поощрять не только рождение второго ребенка и последующих детей, но и стимулировать рождаемость первенца.

Основной инструмент — обеспечить доступность комфортного жилья.

Не так давно, в мае 2020 года, был принят указ, по которому женщинам, родившим четырех и более детей, решили засчитывать в трудовой стаж не 9, а 12 лет декретов. Минимальный стаж для получения трудовой пенсии многодетным матерям установили на уровне 10 лет (было 17,5 года).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр экономики Александр Червяков в интервью «Рэспублiке» рассказал, что есть предложение приравнять труд многодетной матери по воспитанию детей к работе в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина захотел себе прицеп под бытовку и придумал очень сложный план, чтобы такой украсть (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика