Трое и больше детей это работа?









Но глава Минэкономики тут же добавил, что это «требует всестороннего обоснования и наличия ресурсов». Подробностей Червяков не раскрыл, но, скорее всего, речь идет о зачете срока воспитания детей в трудовой стаж.





Червяков также считает, что нужно поощрять не только рождение второго ребенка и последующих детей, но и стимулировать рождаемость первенца.





Основной инструмент — обеспечить доступность комфортного жилья.





Не так давно, в мае 2020 года, был принят указ, по которому женщинам, родившим четырех и более детей, решили засчитывать в трудовой стаж не 9, а 12 лет декретов. Минимальный стаж для получения трудовой пенсии многодетным матерям установили на уровне 10 лет (было 17,5 года).