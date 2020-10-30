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Из гродненского театра, который остался без режиссеров, уволили двух актрис

30.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уволили Наталью Леонову и Валентину Харитонову. Сотрудники театра накануне записали видеообращение.



Из гродненского театра, сотрудники которого записали видеообращение о присоединении к забастовке, уволили двух актрис - Наталью Леонову и Валентину Харитонову. Об этом на своей странице в Facebook написал артист и хореограф театра Александр Тебеньков.

- После нашего видеообращения и после семи заявлений о том, что мы присоединяемся к забастовке, уволили двоих актрис нашего театра - Наталью Леонову и Валентину Харитонову. К сожалению, для нас эта новость не стала неожиданностью. Мы все понимаем, что на этом все не закончится и увольнения продолжатся. Я думаю, что директору очень сейчас неудобно уволить из театра сразу одиннадцать человек. Он боится, что будет широкая огласка и общественный резонанс, - сообщил Тебеньков.

Он также в своем сообщении добавил, что после ситуации, которая произошла в Купаловском театре, не стоит ничему удивляться.

- Главный вопрос, который стоит сейчас - как можно делать вид, что вокруг абсолютно ничего не происходит? Или быть уверенным в том, что можно все перетерпеть и просто продолжить жить так, как раньше? Ну, или подумать о том, что меня это ну никак не коснется. Увы, так не получится. Сейчас нужно сделать четкий выбор. Все мы, кто выражает свою гражданскую позицию в театре, готовы уже ко всему. Да, мы готовы потерять свою работу. Но я хочу сказать о том, что те люди, которые написали заявления о присоединении к забастовке, просто герои! Коллеги, мы победим! - подытожил актер.

Напомним, что в гродненском театре уволили сразу двоих режиссеров из-за того, что они написали заявления о присоединении к забастовке.
 
Теги: Новости
 
 
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Уволили Наталью Леонову и Валентину Харитонову. Сотрудники театра накануне записали видеообращение.
 
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