ВВП не растет, зарплаты падают. С чем власти придут на всебелорусский хурал

В Беларуси полным ходом идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию. По всей стране проводятся так называемые диалоговые площадки, на которых обсуждается повестка грядущего хурала. О чем там собираются говорить власти?





Успехи и провалы пятилетки

Окончательно дата проведения Всебелорусского народного собрания пока не определена. Однако за последнюю декаду эта тема уже трижды поднималась Александром Лукашенко. В частности, он анонсировал судьбоносное выступление на собрании.

«Я готовлюсь, на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, всё, что происходит, что будет происходить», — сообщил Лукашенко.

Традиционно на Всебелорусском народном собрании подводятся итоги пятилетки и определяются планы на следующие пять лет. Исключением не станет и предстоящий хурал. Однако с выполнением показателей программы социально-экономического развития, которая утверждалась на 2016—2020 годы, дела обстоят неважно.

Так, программа социально-экономического развития на уходящую пятилетку предполагала, что за эти годы экономика (валовой внутренний продукт) вырастет на 12,1-15%, однако факт существенно разошелся с планом.

По информации БелаПАН, экономические власти ожидают, что по итогам пятилетки ВВП вырастет всего на 4%, то есть экономика росла в три раза медленнее, чем ожидалось.

Внутренние инвестиции за пятилетку, по оценкам властей, сократятся на 2,5%, хотя ожидался их рост на 12-14,9%. Планы по значительному росту экспорта также не сбылись. Ожидалось, что за 2016—2020 годы экспорт товаров и услуг увеличится на 21-25%, а по факту, согласно оценкам властей, рост экспорта составит 10,5%.

А чем на фоне невыполнения ключевых показателей социально-экономического развития можно похвастаться?

Замедлением инфляции. Темпы роста потребительских цен в 2020 году по сравнению с 2015-м замедлились в 2,5 раза.

Еще можно похвастаться определенными успехами в отдельных секторах экономики — например, в ИТ-секторе. За январь—август 2020 год экспорт белорусских ИТ-услуг составил более 1,5 млрд долларов, тогда как за аналогичный период 2015 года — 494,2 млн долларов. Как видим, потенциал белорусских ИТ-компаний вырос существенно.

При этом, перечисляя достижения уходящей пятилетки, спикеры Всенародного собрания, скорее всего, будут акцентировать внимание на «росте благосостояния населения». Власти предполагают, что с учетом результатов этого года реальная зарплата в уходящей пятилетке вырастет в 1,3 раза.

Стоит ли на основании этого делать вывод, что благосостояние населения выросло?

Смотря как считать. Если из темпов роста номинальной зарплаты вычитать инфляцию, то кажется, что зарплата растет. В 2015-м по сравнению с 2010-м реальная зарплата также существенно приросла — на 40,2%. Однако в действительности рост доходов населения наблюдался на фоне низкой базы, которая возникала из-за девальвации белорусского рубля в начале каждой пятилетки — в 2011-м году, а потом в 2015—2016 годах.

Поэтому о динамике благосостояния лучше говорить, анализируя изменение белорусских зарплат в валютном выражении. Тем более что именно в твердой валюте подавляющее большинство белорусов (по данным последнего опроса Нацбанка — 84,2%) предпочитает хранить свои сбережения.

Отношение средней зарплаты к среднегодовому курсу белорусского рубля показывает, что последние десять лет денежные доходы белорусов «крутятся» вокруг 500 долларов, и в валютном выражении средняя зарплата сейчас даже ниже, чем шесть лет назад. В сентябре средняя зарплата в Беларуси, рассчитанная по среднему курсу белорусского рубля, составила 484 доллара.

Динамика средней зарплаты в Беларуси в 2010-2020 годы (в долларах)





Зарплата в Беларуси будет снижаться?

Комментируя итоги уходящей пятилетки, независимые эксперты выделяют немного положительных моментов.

«Хорошо, что инфляция в уходящей пятилетке существенно замедлилась — это заслуга Нацбанка, который старался проводить жесткую денежно-кредитную политику и ограничивал денежное предложение», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

В то же время эксперты предполагают, что достижения, связанные с деятельностью Нацбанка, могут быть утрачены.

«Одним из главных положительных результатов уходящей пятилетки могла бы стать макростабильность, повышение доверия к национальной валюте, снижение валютизации экономики. Однако, к сожалению, эти успехи могут быть полностью утрачены из-за политического кризиса, который третий месяц развивается в стране», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Эксперт ожидает, что достижения в части развития цифровой экономики также могут быть утрачены.

«Успешно развивался в минувшей пятилетке ИТ-сектор — и количество компаний, и зарплаты работников, и экспорт в этом секторе увеличивался. Однако события последних месяцев — обыски в офисах ИТ-компаний, присутствие ОМОНа на площадке, прилегающей к Парку высоких технологий — негативно сказывается на перспективах этой отрасли и повышают вероятность релокации белорусских ИТ-бизнесов », — предполагает Львовский.

Огорчает наблюдателей больше всего то, что белорусская экономика не только последние пять, но и последние десять лет практически не развивается.

«За 2011-2019 годы в Беларуси официальный план по росту ВВП был выполнен однажды (в 2017 году) и то только после двух лет рецессии. За последние десять лет среднегодовые темпы экономического роста в стране составили менее 1%. Это постыдно мало на фоне темпов роста в развивающихся странах и в мировой экономике в целом», — убежден Иосуб.

Естественно, продолжает он, такая динамика негативно сказывалась на доходах населения.

«Средняя зарплата в стране в валютном эквиваленте сейчас находится примерно на том же уровне, что и восемь лет назад. При сохранении политического кризиса средняя зарплата будет снижаться к отметке 400 долларов в эквиваленте», — предполагает Иосуб.

В такой ситуации предпосылки для роста зарплат не возникнут, подчеркивает Львовский.

«Недоверие к судебной системе подрывает возможности развития частного сектора, финансовое положение в госсекторе сложное, внешние условия для роста белорусской экономики также сейчас гораздо хуже, чем год назад из-за влияния пандемии и реакции внешнего мира на политический кризис в Беларуси. Ожидать на этом фоне повышения благосостояния населения не приходится, скорее вероятен обратный сценарий», — резюмировал Львовский.