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Новым начальником ГУВД Мингорисполкома назначен Михаил Гриб
30.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Новым начальником ГУВД Мингорисполкома назначен полковник милиции Михаил Гриб, решение было принято в пятницу, сообщает близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул Первого".
Ранее Михаил Гриб возглавлял УВД Витебской области, а до этого был заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома, возглавлял милицию общественной безопасности белорусской столицы.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Кадровые изменения в руководстве МВД глава государства
Также накануне было принято еще одно кадровое решение по МВД: замминистра Александр Барсуков назначен помощником президента по Минску и освобожден от занимаемой должности в милицейском ведомстве. Таким образом, в настоящее время остаются вакантными две руководящие должности в белорусской милиции - заместителя министра и начальника УВД Витебской области.
Отметим, Михаил Гриб был одним из
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