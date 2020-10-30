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Новым начальником ГУВД Мингорисполкома назначен Михаил Гриб

30.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Новым начальником ГУВД Мингорисполкома назначен полковник милиции Михаил Гриб, решение было принято в пятницу, сообщает близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул Первого".

Ранее Михаил Гриб возглавлял УВД Витебской области, а до этого был заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома, возглавлял милицию общественной безопасности белорусской столицы. 

© Sputnik / Александр Шурмелев
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Кадровые изменения в руководстве МВД глава государства произвел в минувший четверг: занимавшего до этого должность главы МВД генерал-майора Юрия Караева президент назначил помощником по Гродненской области, министром назначил Ивана Кубракова, который до этого руководил ГУВД Мингорисполкома.

Также накануне было принято еще одно кадровое решение по МВД: замминистра Александр Барсуков назначен помощником президента по Минску и освобожден от занимаемой должности в милицейском ведомстве. Таким образом, в настоящее время остаются вакантными две руководящие должности в белорусской милиции - заместителя министра и начальника УВД Витебской области.

Отметим, Михаил Гриб был одним из наиболее вероятных кандидатов на должность начальника минской милиции. Он уже работал в столице и знает многие нюансы, он сам минчанин. И до него Кубраков прошел аналогичный путь: его тоже из МВД назначали начальником УВД в Витебск, а потом он пришел на должность начальника ГУВД столицы.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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