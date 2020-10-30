Источник материала: Tut.by

Pornhub создал образовательный сериал о сексе. По задумке авторов, он должен помочь молодым людям лучше понять вопросы интимной близости. Об этом говорится на сайте Центра сексуального здоровья, созданного порносайтом.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

В сериал вошло 11 эпизодов с информацией от экспертов по разным темам, которые касаются сексуального здоровья. В том числе затрагивается вопрос о том, как заниматься безопасным сексом в эпоху COVID-19.

В сериале эксперты рассказывают об анатомии и опровергают мифы о сексе. Также затрагиваются темы коммуникации в паре и профилактике заболеваний, передающихся половым путем.

— С момента создания Центра сексуального здоровья Pornhub несколько лет назад мы стремимся предоставлять вам актуальную и важную информацию, полученную от экспертов, врачей и лидеров сообществ, чтобы вы, наши зрители, имели доступ к актуальным материалам о вашем сексуальном здоровье, — прокомментировали запуск проекта представители бренда.

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