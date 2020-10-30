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Болит голова и часто устаете? Возможно, у вас проблемы с гемоглобином
Источник материала: Tut.by
Если анализ крови показывает пониженный гемоглобин, скорее всего, придется корректировать ситуацию препаратами. Но если пока все хорошо, лучше до такого состояния себя не доводить. Какие продукты есть, чтобы поддерживать гемоглобин в норме? Этот «
Что такое гемоглобин и почему он важен
Гемоглобин — это сложный белок, в состав которого входит железо. Сам он содержится в эритроцитах — красных кровяных тельцах. Основная функция гемоглобина — перенос кислорода от легких ко всем клеткам нашего организма.
Так как белок обеспечивает кислородное дыхание, он важен: без него человек будет чувствовать себя слабым и больным. Правда, не так быстро.
— В организме есть зависимость между запасами железа и потребностью в нем. В случае если возникает повышенная потребность в железе, организм мобилизует все силы, чтобы уровень железа и гемоглобина оставался в норме, — объясняет врач. — У нас есть депо железа, которое называется ферритин. Если возникает патологическое состояние, которое повышает потребность в железе, то часть его выделяется из депо, чтобы его содержание в крови оставалось нормальным. Поэтому поначалу организм справляется с недостатком железа самостоятельно. И длительное время, к счастью для нас, человек ничего не испытывает.
Терапевт говорит, что такое состояние может продлиться от полугода даже до года:
— После этого наступает так называемый латентный дефицит железа — когда оно заканчивается также и в депо. В итоге железа становится недостаточно в сосудистом русле — гемоглобин начинает падать.
Первым это «почувствует» на себе головной мозг. Все потому что гемоглобин отвечает за насыщение органов кислородом.
— Отсюда и первые симптомы: это головная боль, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, слабость, обморочное состояние, потемнение в глазах, — перечисляет специалист. — При усугублении ситуации начинаются дистрофические изменения во всех органах. Например, кожа становится бледной и сухой, ногти — ломкими, волосы тускнеют, появляются «заеды» вокруг рта, ухудшается работа сердца, снижается давление, появляется одышка, ослабевают мышцы, снижается иммунитет… В общем, нарушается кислородное питание всех органов тела.
Продукты, которые повышают гемоглобин
Виктория Дедкова предупреждает: если уровень гемоглобина уже низкий, то одним питанием его восстановить не получится. В таком случае поможет только прием препаратов. Поэтому слежение за своим рационом — это скорее профилактика.
— Полноценное питание просто обеспечивает и поддерживает нормальный уровень необходимых микроэлементов, витаминов и минералов. Что касается железа, то им полны такие продукты животного происхождения, как телятина, говядина, печень, кролик, рыба. В продуктах растительного происхождения железо есть в крупах, бобовых, красных перцах, красных яблоках, кураге, изюме, вишне, зелени (особенно в шпинате и петрушке).
Врач отметила, что железо в рационе должно быть как животное (двухвалентное), так и растительное (трехвалентное). Даже несмотря на то, что оно отличается скоростью всасывания.
— Молекулы двухвалентного железа быстро проходят через желудок и легко всасываются кишечником. Трехвалентному железу необходимо пройти в желудке процесс окисления — только после этого оно усваивается кишечником. Такой процесс происходит более медленно и тяжело, особенно если у человека есть заболевания желудка.
Таким образом, из 100 граммов мяса мы усвоим примерно 25% железа, а из 100 граммов яблок — 5−10%.
Как принимать пищу и препараты с железом правильно
Препараты тоже могут быть с «животным» и «растительным» железом. Они по-разному всасываются и имеют разные побочные эффекты.
— Препараты с двухвалентным железом — более старые, они широко использовались в прошлом десятилетии. При легкой и быстрой всасываемости у таких препаратов немало побочных эффектов, особенно со стороны желудка: запоры, поносы, тошнота. В последние десять лет стали появляться препараты трехвалентного железа: оно всасывается медленнее, его надо дольше принимать, но оно легче усваивается самим организмом.
Терапевт также советует запивать препараты с железом (и вообще продукты с его высоким содержанием) чем-то кислым:
— Апельсиновый и яблочный сок, клюквенные, брусничные морсы, также из черники и красной смородины. Витамин С, который в них содержится, помогает железу легче и быстрее усваиваться. Поэтому иногда делают двойные препараты: и с железом, и с витамином С. А вот с кальцием железо «не дружит»: молоком мясо лучше не запивать — подождите 2−3 часа и пейте потом.
Стоит помнить, что препараты с железом также несовместимы с антибиотиками, алкоголем, жирными продуктами, крепкими чаем и кофе, сладкой газировкой — все это замедляет всасывание железа.
Может ли быть повышенный гемоглобин
Гемоглобин может быть повышен или физиологически, или патологически. Первое — нормально. Такое чаще всего бывает при беременности, у спортсменов, людей, работающих на глубине и живущих на высоте, а также у курильщиков.
— Но это вовсе не значит, что курить — хорошо. Гемоглобин в этом случае повышается компенсаторно, ведь он переносит не только кислород, но и углекислый газ. Чтобы убрать то большое количество, которое есть у курильщика, организм «поднимает» гемоглобин искусственно, — поясняет врач.
Патологические же изменения в сторону повышения могут говорить о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких и даже — онкологии.
— Не все так просто: когда гемоглобин в избытке, кровь становится более вязкой, ее свертываемость повышается и это ведет к риску образования тромбов, — делает акцент терапевт. — Так или иначе, если состояние считается патологическим, только доктор установит его причину и разберется, что дальше делать пациенту.
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Спросили у врача-терапевта, как поддерживать гемоглобин в норме, почему он важен для нас. Оказалось, что без него будут мучить частые головные боли и усталость.
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