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Доллар продолжает дорожать. Какие курсы валют установили обменники

30.10.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс доллара уже пятый день подряд растет на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По состоянию на 10.27 на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,41% — до 2,6372 рубля, евро снизился на 0,06% — до 3,0821 рубля, а российский рубль упал на 0,15% — до 3,3225 рубля за 100 российских рублей.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,628 рубля (Paritetbank), 2,634 рубля (МТБанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Альфа-Банке — 2,629 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Банке Дабрабыт (3,075 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке, Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,07 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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