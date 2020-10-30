«Устал от несправедливости и беззакония». Двое рабочих БМЗ объявили о забастовке

Источник материала: Tut.by

На Белорусском металлургическом заводе о забастовке объявили двое рабочих. Об этом они сообщили в своих видеообращениях к белорусам.



Фото из телеграм-канала «Свободный Жлобин»

Вчера вечером в Сети появился ролик с участием оператора трубопрокатного цеха Сергея Анисимова — он заявил о забастовке.

В открытом письме на имя генерального директора завода Дмитрия Корчика мужчина потребовал поднять зарплату, обеспечить закупку нового оборудования взамен изношенного, прекратить давление на рабочих и препятствие в организации независимого профсоюза, восстановить всех уволенных, которым по политическим убеждениям были не продлены контракты.

Кроме этого, Анисимов просит гендиректора донести до высшего руководства страны позицию трудового коллектива, который требует прекратить избиение мирных граждан, освободить всех политических заключенных, назначить новые открытые и честные выборы.



Фото из телеграм-канала «Свободный Жлобин»

Как стало известно утром в пятницу, Сергей Анисимов уже уволен с завода с формулировкой «за неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей».

Его примеру последовал и молодой слесарь-ремонтник БМЗ Алексей Авдеев.

— Вспомните, как после девятого числа забастовка на нашем заводе повлияла на ситуацию в нашем городе: прекратились избиения, задержания, выпустили всех заключенных. Поэтому я объявляю о своей забастовке. Я не могу больше смотреть, как наши граждане борются против этой системы, а мы их не поддерживаем, — сказал Авдеев.

После своего видеообращения заводчанин сфотографировался с бело-красно-белым флагом у стелы трубопрокатного цеха.

Как сообщают работники БМЗ, с утра у завода появилась милиция и уже дежурит автозак.