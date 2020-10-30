Доллар продолжает расти, евро пошел вниз

Источник материала: Onliner

Вчера западные валюты снова творили что хотели, наш рубль отчаянно дешевел по отношению к ним. За два дня до того долго падавший доллар набрал больше 7 копеек! Считается, что это реакция на окончание сезона уплаты квартальных налогов белорусскими фирмами (их потребность в национальной валюте снизилась). Смотрим, что будет дальше. На Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали последние торги недели.

Доллар утром прибавил 1,01 копейки. Курс пока — 2,6264. До рекорда (2,6631 рубля 28 августа) 3,67 копейки.

У евро наконец-то минус — 0,44 копейки. Торгуется по 3,0796.

Российский рубль потерял 0,5 копейки. Его сотня стоит 3,3224.

В четверг доллар подорожал на 2,74 копейки и стоил 2,6264 рубля. Евро прибавил 3,19 копейки, торговался по 3,084. У российского рубля был минус 0,91 копейки, сотня стоила 3,3274 белорусского.