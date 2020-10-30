Вчера студент БГУ шел в университет, а уже сегодня — по повестке в военкомат

Источник материала: Onliner

Илью Трахтенберга, студента 2-го курса мехмата БГУ, вчера не пустили на учебу. Спустился замдекана и сообщил, что «разговор закончен, вы больше не студент, можете идти в отдел кадров». Формально отчислили за пропуски. Фактически — за активность. Илья получал повышенную стипендию и учился в среднем на 7,9 балла.

— Да, я принимал участие в забастовках и всех студенческих активностях, — признает Илья. — Администрация об этом прекрасно знала, показывала мне фото участия. Но я и не скрывался, потому что никак не нарушал закон и нормально учился.

После разговора с замдекана и пошел получать приказ об отчислении. Документы мне подготовили неправильные (написали, что докладные поступали, и перепутали факультет), о чем я написал на той же бумаге. Потом переделали, звонили еще раз, но я пока не ходил.

Зато Илья утром уже сходил в военкомат. Повестку ему вручили буквально через минуту, после того как студент зашел в кадровый отдел: «На минуточку, молодой человек, чтобы времени не терять... Вот повестка. Не опаздывайте и помните об ответственности».





— Повестку вручал военный, который занимается отсрочками в БГУ, — рассказал Илья. — Сегодня в 9 я пришел в военкомат. Там было несколько ребят, но все разные. Кто-то просто анкету заполнял, кто-то после вуза пришел. Мое дело не сразу нашли. После уточнили личные данные (прописка, телефон) и сказали готовиться к медкомиссии. Пока получил направление на сдачу анализов 4 ноября. Что потом — не знаю. Буду проходить медкомиссию и готовиться к поступлению заново. На этот раз на архитектора.





— Я ни о чем не жалею, — уточняет Илья в конце разговора. — Друзья, знакомые и незнакомые — столько слов поддержки я никогда не получал. Отец тоже поддержал. Маме пока не говорили.