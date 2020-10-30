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Женщина отвлеклась на мобильный телефон и съехала в кювет — водитель в больнице, машина разбита

30.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 29 октября, около 10:45 на 17-м км автодороги Р65 Заславль — Дзержинск — Озеро, вблизи деревни Старое Село Минского района. Автомобиль Honda съехал в кювет и врезался в дерево.

В Госавтоинспекции рассказали, что за рулем Honda Civic находилась женщина 1967 года рождения, минчанка.

— По предварительной информации, водитель отвлеклась от управления на мобильный телефон, в результате чего съехала в кювет, где совершила наезд на дерево, — сообщили в ГАИ.

Женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Женщина отвлеклась на мобильный телефон и съехала в кювет — водитель в больнице, машина разбита
Женщина отвлеклась на мобильный телефон и съехала в кювет — водитель в больнице, машина разбита

В Госавтоинспекции напомнили, что при управлении транспортным средством запрещается пользоваться во время движения аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук (п. 10.4. ПДД). За невыполнение этого требования предусмотрена ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч. 4 ст. 18.14 КоАП).




 
 
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В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 29 октября, около 10:45 на 17-м км автодороги Р65 Заславль — Дзержинск —...
 
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