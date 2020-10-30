Новый начальник минской милиции — Михаил Гриб, он приехал из УВД Витебского облисполкома

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Уроженец Минска, выпускник Академии МВД и Академии управления при президенте. С 1999 года служил участковым в Центральном РУВД Минска. Через семь лет с должности замначальника ООПП райуправления был переведен в Минское РУВД заместителем начальника МОБиСМ, в 2007-м здесь же возглавил милицию общественной безопасности в статусе замначальника РУВД. Работал также заместителем начальника МОБ УВД Минской области — начальником управления охраны правопорядка и профилактики.

В 2011—2017 гг. — замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД — начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу.

С мая 2017-го работал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником милиции общественной безопасности. В марте 2019-го назначен на должность начальника УВД Витебского облисполкома.

Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.

Михаил Гриб сменил в Минске Ивана Кубракова, которого назначили новым министром внутренних дел.