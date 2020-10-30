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Ректорат МГЛУ наказал "преподавателя с факами"

30.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доцента МГЛУ Валерия Пищикова, который "прославился" 26 октября тем, что показывал студентам неприличные жесты и толкнул одного из них, наказали.



— С преподавателем была проведена разъяснительная беседа о недопустимости такого поведения, с чем он согласился и признал свою неправоту, он также привлечен к дисциплинарной ответственности, — заявили в ректорате университета.

При этом администрация МГЛУ уверена, что преподавателя спровоцировало "открыто агрессивное поведение протестующих студентов".

— Студенты допускали нецензурные выкрики и оскорбления в адрес преподавателя (есть видеозапись), а он не смог сдержать эмоций и не поддаться на провокацию. Мы считаем такое поведение неприемлемым с обеих сторон. И оно будет иметь предусмотренные законом дисциплинарные последствия, — добавили в МГЛУ.

Напомним, по версии одного из участников конфликта с Виталием Пищиковым, все началось с того, что доцент называл протестующих "полицаями", а позже пытался перекрывать дорогу и толкнул студента.
 
 
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Доцента МГЛУ Валерия Пищикова, который "прославился" 26 октября тем, что показывал студентам неприличные жесты и толкнул одного из них, наказали.
 
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