







— С преподавателем была проведена разъяснительная беседа о недопустимости такого поведения, с чем он согласился и признал свою неправоту, он также привлечен к дисциплинарной ответственности, — заявили в ректорате университета.





При этом администрация МГЛУ уверена, что преподавателя спровоцировало "открыто агрессивное поведение протестующих студентов".





— Студенты допускали нецензурные выкрики и оскорбления в адрес преподавателя (есть видеозапись), а он не смог сдержать эмоций и не поддаться на провокацию. Мы считаем такое поведение неприемлемым с обеих сторон. И оно будет иметь предусмотренные законом дисциплинарные последствия, — добавили в МГЛУ.





Напомним, по версии одного из участников конфликта с Виталием Пищиковым, все началось с того, что доцент называл протестующих "полицаями", а позже пытался перекрывать дорогу и толкнул студента.