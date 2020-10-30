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Выполнение рейсов по международным маршрутам возобновлено — «Минсктранс»
Источник материала: Партизан
«Минсктранс» возобновил выполнение рейсов по международным маршрутам с 07:00 30 октября, говорится в Telegram-канале предприятия.
Напомним, ранее в связи с ограничением на въезд на территорию Беларуси было принято решение приостановить выполнение рейсов по международным маршрутам. Поездки были отменены с 19:00 29 октября.
В «Минсктрансе» обратили внимание, что для отдельных категорий граждан въезд на территорию Республики временно ограничен.
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«Минсктранс» возобновил выполнение рейсов по международным маршрутам с 07:00 30 октября, говорится в Telegram-канале предприятия.
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