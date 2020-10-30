Выполнение рейсов по международным маршрутам возобновлено — «Минсктранс»

Напомним, ранее в связи с ограничением на въезд на территорию Беларуси было принято решение приостановить выполнение рейсов по международным маршрутам. Поездки были отменены с 19:00 29 октября.





В «Минсктрансе» обратили внимание, что для отдельных категорий граждан въезд на территорию Республики временно ограничен.