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Зачем СТВ празднует День Победы в октябре?
Источник материала: Партизан
19 октября в Минске пенсионеры одновременно вышли на два марша.
Противники Лукашенко несли бело-красно-белые флаги, его сторонники — красно-зеленые. Корреспонденты телеканала СТВ Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок на языке пропаганды сняли репортаж о участниках двух колонн.
Под раздачу журналистов попали участники оппозиционного марша — пенсионеры против Лукашенко. Пенсионеры требовали отставки Лукашенко, прекращения милицейского насилия и новых президентских выборов. Участники второго шествия – ветераны пограничных и внутренних войск – собрались в центре Минска в поддержку действующей власти.
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19 октября в Минске пенсионеры одновременно вышли на два марша.
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