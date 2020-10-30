"Равнодушие делает из нас рабов". Рабочий БМЗ объявил забастовку

«Я устал от несправедливости, беззакония, которое происходит в нашей стране. Я не могу дальше работать, зная, что за мои налоги оплачивают режим, оплачивают незаконные действия. Я не могу оставаться в стороне», — говорит Сергей в своем видеообращении. Его цитируют