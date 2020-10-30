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"Равнодушие делает из нас рабов". Рабочий БМЗ объявил забастовку

30.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жлобине рабочий БМЗ Сергей Анисимов вступил в стачку.

"Равнодушие делает из нас рабов". Рабочий БМЗ объявил забастовку
Вчера мужчина направил открытое письмо руководству предприятия с рядом требований. Он требует прекратить давление на рабочих и восстановить в должности всех уволенных и работников, которым по политическим убеждениям не продлили контракт.

«Я устал от несправедливости, беззакония, которое происходит в нашей стране. Я не могу дальше работать, зная, что за мои налоги оплачивают режим, оплачивают незаконные действия. Я не могу оставаться в стороне», — говорит Сергей в своем видеообращении. Его цитируют Сильные новости

Также он просит гендиректора донести позицию трудового коллектива до высшего руководства страны: прекратить избиение мирных граждан, освободить всех политических заключенных, назначить новые открытые и честные выборы.
 
 
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В Жлобине рабочий БМЗ Сергей Анисимов вступил в стачку.
 
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