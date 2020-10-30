ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Сергей Рутенко не попал в число 24 гандболистов, претендующих на звание лучшего игрока десятилетия

30.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорус Сергей Рутенко не попал в число 24 гандболистов, претендующих на звание лучшего игрока десятилетия по версии handball-planet.com.

Также популярный портал определяет символическую сборную за этот период. Рутенко-старший был в расширенном списке, однако в шорт-лист не попал.

Список игроков по амплуа:

вратарь — Никлас Ландин (Дания), Арпад Штербик (Испания), Тьерри Омейе (Франция);

левый крайний — Тимур Дибиров (Россия), Уве Генсхаймер (Германия), Гудьон-Валур Сигурдссон (Исландия);

левый полусредний — Миккель Хансен (Дания), Момир Илич (Сербия), Сандер Сагосен (Норвегия);

разыгрывающий — Никола Карабатич (Франция), Анди Шмид (Швецария), Домагой Дувняк (Хорватия);

правый полусредний — Ласло Надь (Венгрия), Кирил Лазаров (Северная Македония), Алекс Дуйшебаев (Испания);

правый крайний — Лассе Сван (Дания), Виктор Томас (Испания), Люк Абало (Франция);

линейный — Юлен Агинагальде (Испания), Бьярте Мюрхол (Норвегия), Седрик Сорендо (Франция);

защитник — Тобиас Карлссон (Швеция), Виран Моррос (Испания), Люка Карабатич (Франция).

Голосование на портале handball-planet.com продлится до 11 ноября.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Сергей Рутенко не попал в число 24 гандболистов, претендующих на звание лучшего игрока десятилетия по версии handball-planet.com.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новым начальником ГУВД Мингорисполкома назначен Михаил Гриб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика