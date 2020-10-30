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Штрейкбрехеров для работы на "Гродно Азоте" ищут в Гомеле и Могилеве

30.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работникам Гомельского химического завода предлагают поехать в командировку в Гродно для работы на «Гродно Азоте». Об этом 29 октября со ссылкой на сотрудников гомельского предприятия сообщает «Наша Нива».

По словам гомельчан, им предлагают командировку на срок от шести месяцев и обещают предоставить жилье. Они предполагают, что ими хотят заменить бастующих или уволенных работников «Азота».

Аналогичная ситуация и с могилевским "Химволокно".

Переехать агитируют так называемых «аппаратчиков», работающих в цехах, а также инженерно-технические кадры.

26 октября сообщалось, что предприятие «Гродно Азот» присоединилось к забастовке, на свои рабочие места не вышли 150 сотрудников. 

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил журналистам, что никакой забастовки на предприятии нет, оно работает в штатном режиме.
 
Теги: Гродно
 
 
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Работникам Гомельского химического завода предлагают поехать в командировку в Гродно для работы на «Гродно Азоте». Об этом 29 октября со ссылкой на сотрудников...
 
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