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Штрейкбрехеров для работы на "Гродно Азоте" ищут в Гомеле и Могилеве
Источник материала: Партизан
Работникам Гомельского химического завода предлагают поехать в командировку в Гродно для работы на «Гродно Азоте». Об этом 29 октября со ссылкой на сотрудников гомельского предприятия сообщает «Наша Нива».
По словам гомельчан, им предлагают командировку на срок от шести месяцев и обещают предоставить жилье. Они предполагают, что ими хотят заменить бастующих или уволенных работников «Азота».
Аналогичная ситуация и с могилевским "Химволокно".
Переехать агитируют так называемых «аппаратчиков», работающих в цехах, а также инженерно-технические кадры.
26 октября сообщалось, что предприятие «Гродно Азот» присоединилось к забастовке, на свои рабочие места не вышли 150 сотрудников.
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил журналистам, что никакой забастовки на предприятии нет, оно работает в штатном режиме.
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Работникам Гомельского химического завода предлагают поехать в командировку в Гродно для работы на «Гродно Азоте». Об этом 29 октября со ссылкой на сотрудников...
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