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Герасименя: нас вынуждают выходить на улицы, заниматься политикой

30.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Знаменитая отечественная спортсменка, «золотая рыбка» белорусского плавания Александра Герасименя считает, что уже через несколько месяцев сторонники перемен смогут добиться победы.

Герасименя: нас вынуждают выходить на улицы, заниматься политикой

В интервью РБК, она отметила, что «не планировала заниматься политикой», а хотела лишь «заниматься своим любимым делом, тренировать детей»: «На данный момент у меня этой возможности нет. Нас вынуждают выходить на улицы, заниматься политикой».

«Знаете, люди на улицах нас часто благодарили за то, что мы, спортсмены, не боимся высказать свою позицию по отношению к власти и происходящему. Но я хотела бы поблагодарить их, поскольку если бы они не вышли на улицы, то ничего не было бы. Вряд ли бы спортсмены вышли на митинги», — сообщила Герасименя.

Она подчеркнула, что много людей верит в победу, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется.

«Я понимаю, что на данный момент, скорее всего, я не смогу вернуться. Я понимаю, если вернусь, то, вероятно, окажусь за решеткой, поскольку в стране сейчас правовой дефолт. Но я верю, что все это скоро закончится и через несколько месяцев я буду дома», — резюмировала пловчиха.

 
 
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Знаменитая отечественная спортсменка, «золотая рыбка» белорусского плавания Александра Герасименя считает, что уже через несколько месяцев сторонники перемен...
 
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