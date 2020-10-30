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Доллар продолжает расти

30.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние в октябре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.

Доллар продолжает расти

Так, доллар добавляет 0,0106 пункта и торгуется по данным на 10:25 на уровне 2,637 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты находятся пока на следующих рубежах:

  • российский рубль — 3,318 белорусского рубля за 100 российских (-0,0094 пункта);
  • евро — 3,0821 белорусского рубля (-0,0019 пункта).
 
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Последние в октябре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.
 
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