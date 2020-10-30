Доллар продолжает расти

Последние в октябре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.





Так, доллар добавляет 0,0106 пункта и торгуется по данным на 10:25 на уровне 2,637 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты находятся пока на следующих рубежах: