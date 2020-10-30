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Доллар продолжает расти
Источник материала: Навiны
Последние в октябре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.
Так, доллар добавляет 0,0106 пункта и торгуется по данным на 10:25 на уровне 2,637 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты находятся пока на следующих рубежах:
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Последние в октябре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.
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