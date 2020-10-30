Всемирный банк выделит БГУ 31 миллион евро

Источник материала: Ежедневник

Белорусский государственный университет получит 31 млн евро по займу Всемирного банка на создание центра междисциплинарных исследований.

Как сообщил ректор БГУ Андрей Король, в июне Беларусь и Всемирный банк подписали соглашение о займе на 100 млн евро (проект "Модернизация высшего образования Беларуси").

Средства пойдут в том числе на создание современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания, а также расширение преобразований в сфере управления и обеспечения качества образования, пишет БЕЛТА.

"БГУ из этой суммы выделено около 31 млн евро, часть из которых пойдет на создание междисциплинарного учебно-исследовательского центра. Он будет располагаться в корпусе БГУ по адресу ул.Курчатова, 7, в том же кампусе находятся три наших факультета и ряд научно-исследовательских институтов и центров", - сказал Андрей Король.

По его словам, уже ведется работа над проектом. "Разрабатывается вся необходимая документация. Уверен, эффект будет. Это те средства, которые позволят нам иметь самое современное оборудование для развития ключевых научных направлений", - отметил ректор.