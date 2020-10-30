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На крупных предприятиях продолжаются увольнения работников. На БЕЛАЗе вышли отстаивать коллег

30.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На крупных предприятиях продолжаются увольнения, сообщают работники. Отдают трудовые книжки в основном тем, кто как-то проявлял активность 26 октября или в другие дни — собирался с коллегами на территории предприятия. Сообщения об увольнениях приходят с БЕЛАЗ, МЭТЗ, Интеграл, МТЗ, БМЗ. К примеру, на БЕЛАЗе, как сообщают работники, трудовые отдали трем человекам, после чего их коллеги собрались и требовали от руководства и профсоюза восстановить уволенных.


На БЕЛАЗе 30 октября. Фото от читателя

На БЕЛАЗе из инструментального цеха уволили сегодняшним числом трех рабочих за то, что они пошли 26 октября бастовать, сообщают работники предприятия. После этого их коллеги собрались отстаивать своих уволенных.

С работниками БЕЛАЗа, как сообщается, встречается руководство и профсоюз.

Работники Интеграла сообщают, что уволили несколько человек, которые собирались 26 октября, чтобы обсудить ситуацию на предприятии и в целом в стране. «Сейчас началось обсуждение среди коллег после нашего увольнения, эта тема всколыхнула людей, — рассказывает один из уволенных работников предприятия. — Может, это временное явление, но ситуация повлияла на людей».

На предприятии пока не удалось получить комментарий. К примеру, председатель профсоюзного комитета Сергей Поко сослался на занятость и не стал разговаривать с журналистом.

(Будет дополнено.)

 
 
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На крупных предприятиях продолжаются увольнения, сообщают работники. Отдают трудовые книжки в основном тем, кто как-то проявлял активность 26 октября или в другие...
 
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