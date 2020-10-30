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Президент UFC предсказал возвращение Хабиба
Источник материала: Tut.by
Президент UFC Дэйна Уайт считает, что уже экс-чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.
«Никто не знает, провел ли Хабиб свой последний бой. Ни тренер, ни кто-либо другой.
Когда он объявил о своем уходе, то я подумал: „О боже, ты издеваешься?“.
Но я так скажу: я говорил с Хабибом, он был очень эмоционален после боя против Гэйджи.
Я чувствую, что он вернется и сделает 30−0. Его отец хотел этого. Я думаю, что он сделает это ради своего отца», — приводит слова Уайта
Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэйджи в UFC 254. Мать Хабиба попросила его не выходить на ринг без отца, который скончался этим летом.
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Президент UFC Дэйна Уайт считает, что уже экс-чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.
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