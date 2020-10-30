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Президент UFC предсказал возвращение Хабиба

30.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что уже экс-чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.


Фото: GiveMeSport

«Никто не знает, провел ли Хабиб свой последний бой. Ни тренер, ни кто-либо другой.

Когда он объявил о своем уходе, то я подумал: „О боже, ты издеваешься?“.

Но я так скажу: я говорил с Хабибом, он был очень эмоционален после боя против Гэйджи.

Я чувствую, что он вернется и сделает 30−0. Его отец хотел этого. Я думаю, что он сделает это ради своего отца», — приводит слова Уайта Sports.ru со ссылкой на твиттер Зака Гелба.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэйджи в UFC 254. Мать Хабиба попросила его не выходить на ринг без отца, который скончался этим летом.

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт считает, что уже экс-чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.
 
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