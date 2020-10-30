ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На БелАЗе работники собрались в цеху. Они возмущены увольнением трех коллег

30.10.2020 12:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в индустриальном цеху БелАЗа утро началось с не очень приятных новостей: трех работников уволили и уже выдали им трудовые книжки. Официальная причина — невыполнение трудовых обязанностей. Неофициальная — эти люди бастовали 26 октября.

 — В понедельник на заводе бастовали человек 30. Собрались на проходной и отказывались работать. Из индустриального цеха было семь человек, троих сегодня уволили. Поддержать их вышли коллеги, около 100 человек. Все возмущены. В цех пришел главный идеолог. Пока какая-то неразбериха происходит, — рассказал нам один из сотрудников БелАЗа.

На БелАЗе работники собрались в цеху. Они возмущены увольнением трех коллег

Нам прислали фотографию  приказа о расторжении контракта, который получил один из бастовавших. В нем указана причина увольнения — невыполнение трудовых обязанностей без уважительной причины. С полным текстом можете ознакомиться ниже.

На БелАЗе работники собрались в цеху. Они возмущены увольнением трех коллег

Нам сообщают, что собравшиеся, простояв полчаса, разошлись. Представители каждого участка индустриального цеха сейчас общаются с администрацией завода. Люди ждут, до чего же они договорятся.

БелАЗ не единственное предприятие, где люди объявляют о стачке. Есть случаи и на Белорусском металлургическом заводе, и на «Беларуськалии».

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в индустриальном цеху БелАЗа утро началось с не очень приятных новостей: трех работников уволили и уже выдали им трудовые книжки. Официальная причина —...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ГАИ рассказали, где в ноябре будут работать мобильные камеры фотофиксации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика