На БелАЗе работники собрались в цеху. Они возмущены увольнением трех коллег

Источник материала: Onliner

Сегодня в индустриальном цеху БелАЗа утро началось с не очень приятных новостей: трех работников уволили и уже выдали им трудовые книжки. Официальная причина — невыполнение трудовых обязанностей. Неофициальная — эти люди бастовали 26 октября.

— В понедельник на заводе бастовали человек 30. Собрались на проходной и отказывались работать. Из индустриального цеха было семь человек, троих сегодня уволили. Поддержать их вышли коллеги, около 100 человек. Все возмущены. В цех пришел главный идеолог. Пока какая-то неразбериха происходит, — рассказал нам один из сотрудников БелАЗа.





Нам прислали фотографию приказа о расторжении контракта, который получил один из бастовавших. В нем указана причина увольнения — невыполнение трудовых обязанностей без уважительной причины. С полным текстом можете ознакомиться ниже.





Нам сообщают, что собравшиеся, простояв полчаса, разошлись. Представители каждого участка индустриального цеха сейчас общаются с администрацией завода. Люди ждут, до чего же они договорятся.

БелАЗ не единственное предприятие, где люди объявляют о стачке. Есть случаи и на Белорусском металлургическом заводе, и на «Беларуськалии».