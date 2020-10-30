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На БелАЗе работники собрались в цеху. Они возмущены увольнением трех коллег
Источник материала: Onliner
Сегодня в индустриальном цеху БелАЗа утро началось с не очень приятных новостей: трех работников уволили и уже выдали им трудовые книжки. Официальная причина — невыполнение трудовых обязанностей. Неофициальная — эти люди бастовали 26 октября.
— В понедельник на заводе бастовали человек 30. Собрались на проходной и отказывались работать. Из индустриального цеха было семь человек, троих сегодня уволили. Поддержать их вышли коллеги, около 100 человек. Все возмущены. В цех пришел главный идеолог. Пока какая-то неразбериха происходит, — рассказал нам один из сотрудников БелАЗа.
Нам прислали фотографию приказа о расторжении контракта, который получил один из бастовавших. В нем указана причина увольнения — невыполнение трудовых обязанностей без уважительной причины. С полным текстом можете ознакомиться ниже.
Нам сообщают, что собравшиеся, простояв полчаса, разошлись. Представители каждого участка индустриального цеха сейчас общаются с администрацией завода. Люди ждут, до чего же они договорятся.
БелАЗ не единственное предприятие, где люди объявляют о стачке. Есть случаи и на Белорусском металлургическом заводе, и на «Беларуськалии».
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Сегодня в индустриальном цеху БелАЗа утро началось с не очень приятных новостей: трех работников уволили и уже выдали им трудовые книжки. Официальная причина —...
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