ГАИ ответила на просьбу разобраться с колоннами автомобилей без номеров

Источник материала: Onliner

В августе 2020 года на улицах белорусской столицы стали регулярно появляться автотранспортные средства без видимых номерных знаков. Водители этих машин скрывали свои номера, однако ездили отнюдь не скрытно — выстраивали колонны, двигались по центру города. Пункт 194.2 ПДД запрещает движение ТС без регистрационных знаков. Несколько сотен человек подписалось под петицией с просьбой разобраться. И вот пришел ответ из ГАИ.

«Это грубое нарушение ПДД очевидным образом опасно для других водителей и пешеходов, — говорится в обращении . — Например, если при ДТП такой автомобиль скроется с места происшествия, то будет затруднительно определить виновного. Особое возмущение вызывает тот факт, что эти водители ездят по городу с государственной символикой — флагами Беларуси и Минска. Таким образом, своим противоправным поведением и нарушением ПДД они оскорбляют эти символы».

«В связи с этим просим найти и наказать по всей строгости закона виновных владельцев транспортных средств, а также принять меры по недопущению таких нарушений в будущем, особенно на площади Победы», — резюмируют составители петиции, под которой подписались более 400 человек.

В конце октября пришел ответ из Госавтоинспекции. По сути он представляет собой цитирование ПиКОАП, напоминание о правильном обращении в ОВД и составлении заявлений.





В свою очередь мы в рамках проекта , в котором напоминаем всем заинтересованным о действующем законодательстве, процитируем статью 22 из Закона об ОВД:

«Обязанности органов внутренних дел: принимать и регистрировать поступающие заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, незамедлительно реагировать на них и вести их учет. Порядок приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях определяется Министерством внутренних дел».

А следом стоит процитировать постановление МВД от 8 января 2019 №5 «О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях», в частности пункт 9:

«При непосредственном обнаружении сведений, указывающих на признаки преступления (в том числе по сообщениям средств массовой информации) или административного правонарушения, относящегося к компетенции ОВД, и отсутствии заявителя либо нежелании пострадавшего, его законного представителя или представителя юридического лица обращаться с заявлением, сообщением (подписывать протокол устного заявления) находящийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник ОВД незамедлительно с использованием технических каналов связи, как правило, подключенных к АСЗР, либо по телефону специальной линии „102“ информирует об этом для регистрации и реагирования оперативно-дежурную службу ОВД, составляет рапорт с изложением обстоятельств произошедшего, который в кратчайший срок докладывает начальнику ОВД и передает в оперативно-дежурную службу для проставления и заполнения оттиска регистрационного штампа».

Тем временем патриотические автопробеги продолжаются в разных уголках страны. Судя по фото с них, многие автомобилисты перестали скрывать госномера.

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