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ГАИ ответила на просьбу разобраться с колоннами автомобилей без номеров
Источник материала: Onliner
В августе 2020 года на улицах белорусской столицы стали регулярно появляться автотранспортные средства без видимых номерных знаков. Водители этих машин скрывали свои номера, однако ездили отнюдь не скрытно — выстраивали колонны, двигались по центру города. Пункт 194.2 ПДД запрещает движение ТС без регистрационных знаков. Несколько сотен человек подписалось под петицией с просьбой разобраться. И вот пришел ответ из ГАИ.
«Это грубое нарушение ПДД очевидным образом опасно для других водителей и пешеходов, — говорится в
«В связи с этим просим найти и наказать по всей строгости закона виновных владельцев транспортных средств, а также принять меры по недопущению таких нарушений в будущем, особенно на площади Победы», — резюмируют составители петиции, под которой подписались более 400 человек.
В конце октября пришел ответ из Госавтоинспекции. По сути он представляет собой цитирование ПиКОАП, напоминание о правильном обращении в ОВД и составлении заявлений.
В свою очередь мы в рамках
«Обязанности органов внутренних дел: принимать и регистрировать поступающие заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, незамедлительно реагировать на них и вести их учет. Порядок приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях определяется Министерством внутренних дел».
А следом стоит процитировать постановление МВД от 8 января 2019 №5 «О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях», в частности пункт 9:
«При непосредственном обнаружении сведений, указывающих на признаки преступления (в том числе по
Тем временем патриотические автопробеги продолжаются в разных уголках страны. Судя по фото с них, многие автомобилисты перестали скрывать госномера.
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В августе 2020 года на улицах белорусской столицы стали регулярно появляться автотранспортные средства без видимых номерных знаков. Водители этих машин скрывали...
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