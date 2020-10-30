После задержания забрали смартфон. Почему, по какому праву и что делать?

Источник материала: Onliner

Реальность такова, что в редакцию Onliner то и дело поступают вопросы: что делать, если после задержания был изъят смартфон, почему так происходит и как вернуть средство связи. Сначала коротко: изымать смартфон могут в рамках ведения административного процесса, вернуть также могут, но не обязаны, а чтобы получить мобильник назад, необходимо в орган, который ведет административный процесс — милиция, суд, — обратиться с заявлением или ходатайством соответственно.

А теперь немного сухой юридической теории.

Почему забирают смартфон?

Личный обыск задержанного, изъятие вещей и документов являются теми мерами обеспечения административного процесса, которые направлены на принудительное изъятие тех либо иных объектов, имеющих значение для ведения административного процесса (ч. 1 ст. 8.9 КоАП).

Изъятие должно быть документально подтверждено?

Да, эти меры должны быть оформлены соответствующими протоколами.

Как долго смартфон будет находиться у органов?

Обнаруженные и изъятые документы, предметы, имеющие значение для принятия решения по делу об административном правонарушении, могут быть изъяты на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

Но можно вернуть их раньше? У меня работа стоит

Указанной нормой закона предусмотрено, что изъятые предметы и документы по постановлению органа, ведущего административный процесс, могут быть возвращены до направления дела на рассмотрение, когда в этой мере отпадает необходимость.

Частью 8 ст. 11.9 ПИКоАП предусмотрено, что при принятии решения по делу об административной ответственности в соответствующем постановлении должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах и об ином имуществе и документах, изъятых при осуществлении административного процесса, в том числе:

об уничтожении предметов, не представляющих ценности и не могущих быть использованными, или о выдаче этих предметов в случае их выдачи по ходатайству заинтересованных лиц; об оставлении при деле на весь срок его хранения либо передаче заинтересованным лицам или организациям документов, являющихся вещественными доказательствами.

Таким образом, изъятый сотовый телефон может быть выдан гражданину как до вынесения постановления по делу, так и по вступлении его в законную силу.

Для этого, как говорилось выше, необходимо как минимум обратиться с заявлением или ходатайством в милицию или суд.

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