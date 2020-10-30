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После задержания забрали смартфон. Почему, по какому праву и что делать?
Источник материала: Onliner
Реальность такова, что в редакцию Onliner то и дело поступают вопросы: что делать, если после задержания был изъят смартфон, почему так происходит и как вернуть средство связи. Сначала коротко: изымать смартфон могут в рамках ведения административного процесса, вернуть также могут, но не обязаны, а чтобы получить мобильник назад, необходимо в орган, который ведет административный процесс — милиция, суд, — обратиться с заявлением или ходатайством соответственно.
А теперь немного сухой юридической теории.
Почему забирают смартфон?
Личный обыск задержанного, изъятие вещей и документов являются теми мерами обеспечения административного процесса, которые направлены на принудительное изъятие тех либо иных объектов, имеющих значение для ведения административного процесса (ч. 1 ст. 8.9 КоАП).
Изъятие должно быть документально подтверждено?
Да, эти меры должны быть оформлены соответствующими протоколами.
Как долго смартфон будет находиться у органов?
Обнаруженные и изъятые документы, предметы, имеющие значение для принятия решения по делу об административном правонарушении, могут быть изъяты на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.
Но можно вернуть их раньше? У меня работа стоит
Указанной нормой закона предусмотрено, что изъятые предметы и документы по постановлению органа, ведущего административный процесс, могут быть возвращены до направления дела на рассмотрение, когда в этой мере отпадает необходимость.
Частью 8 ст. 11.9 ПИКоАП предусмотрено, что при принятии решения по делу об административной ответственности в соответствующем постановлении должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах и об ином имуществе и документах, изъятых при осуществлении административного процесса, в том числе:
Таким образом, изъятый сотовый телефон может быть выдан гражданину как до вынесения постановления по делу, так и по вступлении его в законную силу.
Для этого, как говорилось выше, необходимо как минимум обратиться с заявлением или ходатайством в милицию или суд.
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Реальность такова, что в редакцию Onliner то и дело поступают вопросы: что делать, если после задержания был изъят смартфон, почему так происходит и как вернуть...
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