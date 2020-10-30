|
Новую Skoda Octavia начали собирать в России
Источник материала: Onliner
Портал
Элементы для будущих машин, поступающие на конвейер, проходят процессы сварки, двойной грунтовки, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen Group. Финальная сборка модели включает среди прочего установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж панели и сидений. Ранее новая Octavia выпускалась только в Чехии на заводе в Млада-Болеславе.
Новая Octavia стала крупнее по сравнению с предшественником: лифтбэк теперь имеет длину 4689 мм (+ 19 мм), ширина увеличилась на 15 мм — до 1829 мм, колесная база осталась неизменной — 2686 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить с 0,29 до 0,24 для лифтбэка и с 0,31 до 0,26 — для универсала.
Автомобиль построен на платформе MQB (старая Octavia тоже имела эту платформу). Гамма моторов включает три бензиновых агрегата — атмосферный 1,6 л, а также турбированные 1,4 л и 2,0 л. Первый развивает 110 л. с., второй — 150 л. с., третий — 190 л. с. Самый слабый мотор по выбору покупателя сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом», промежуточный — с 6-ступенчатой МКП или 8-ступенчатой АКП, самый мощный двигатель — только с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.
В базовой комплектации Active Plus новинка стоит в России от 1 398 000 рублей.
бежевый, лифтбэк, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
бордовый, лифтбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Портал Drom порадовал поклонников Skoda важной новостью: Skoda Octavia четвертого поколения начали выпускать по контракту на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)