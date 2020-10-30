Новую Skoda Octavia начали собирать в России

Источник материала: Onliner

Портал Drom порадовал поклонников Skoda важной новостью: Skoda Octavia четвертого поколения начали выпускать по контракту на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Напомним, производство здесь проходит по методу полного цикла и включает в себя сварку и окраску.

Элементы для будущих машин, поступающие на конвейер, проходят процессы сварки, двойной грунтовки, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen Group. Финальная сборка модели включает среди прочего установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж панели и сидений. Ранее новая Octavia выпускалась только в Чехии на заводе в Млада-Болеславе.

Новая Octavia стала крупнее по сравнению с предшественником: лифтбэк теперь имеет длину 4689 мм (+ 19 мм), ширина увеличилась на 15 мм — до 1829 мм, колесная база осталась неизменной — 2686 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить с 0,29 до 0,24 для лифтбэка и с 0,31 до 0,26 — для универсала.

Автомобиль построен на платформе MQB (старая Octavia тоже имела эту платформу). Гамма моторов включает три бензиновых агрегата — атмосферный 1,6 л, а также турбированные 1,4 л и 2,0 л. Первый развивает 110 л. с., второй — 150 л. с., третий — 190 л. с. Самый слабый мотор по выбору покупателя сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом», промежуточный — с 6-ступенчатой МКП или 8-ступенчатой АКП, самый мощный двигатель — только с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

В базовой комплектации Active Plus новинка стоит в России от 1 398 000 рублей.