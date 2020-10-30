"Смотрящим" за Минском назначен экс-глава УВД Витебщины









Ранее Михаил Гриб (на фото) возглавлял УВД Витебской области, а до этого был заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома, возглавлял милицию общественной безопасности Минска.





Юрия Караева отправил в Иван Кубраков, который до этого руководил ГУВД Мингорисполкома. Кадровые изменения в руководстве МВД Лукашенко произвел накануне: занимавшего до этого должность главы МВД генерал-майораотправил в Гродно своим помощником, а новым главой МВД стал, который до этого руководил ГУВД Мингорисполкома.





Также накануне было принято еще одно кадровое решение по МВД: замминистра Александр Барсуков назначен помощником Лукашенко по Минску и освобожден от занимаемой должности в милицейском ведомстве.





Таким образом, в настоящее время остаются вакантными две руководящие должности в белорусской милиции - заместителя министра и начальника УВД Витебской области.





Отметим, Михаил Гриб был одним из наиболее вероятных кандидатов на должность начальника минской милиции. Он уже работал в столице и знает многие нюансы, он сам минчанин. И до него Кубраков прошел аналогичный путь: его тоже из МВД назначали начальником УВД в Витебск , а потом он пришел на должность начальника ГУВД столицы.



