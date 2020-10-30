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Психолог: Действиями власти руководит страх

30.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусы уже перестали искать логику в решениях, которые принимает власть, и в действиях силовиков.

Которые применяют в спальном районе светошумовые гранаты против протестующих для того, чтобы... якобы те не мешали другим людям спокойно отдыхать после рабочего дня.

Чем руководствуется власть в своих действиях? Что толкает так называемых силовиков на жестокость в отношении протестующих и даже не связанных с протестами людей? Почему люди упорно продолжают выходить на акции протеста? Рассуждает профессор-психолог Владимир Янчук.
 
 
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Беларусы уже перестали искать логику в решениях, которые принимает власть, и в действиях силовиков.
 
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