В Борисове, выломив дверь в квартире, задержали барда Хиневича

onliner.by. Впервые программист, выпускник института Сахарова БГУ, а также бард и исполнитель собственных песен Анатолий Хиневич был задержан на воскресной акции протеста 20 сентября в Минске. Задержание было брутальным и запечатлено на видео журналистами









Анатолий отбыл 15- суточный арест, и по решению суда должен был еще заплатить штраф в 20 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии.





По словам родителей, после освобождения из ИВС Жодино на лице парня были видны следы побоев, кроме того, у него была повреждена нога, и он до сих пор хромает.





Вчера вечером в квартиру Хиневичей позвонили. Когда отец подошел посмотреть, кто за дверью, то увидел, что глазок залеплен с внешней стороны. На вопросы: «Кто вы и что вам нужно?» — снаружи не отвечали, но продолжали беспрерывно звонить в дверной звонок, а затем принялись выламывать дверь.





На шум стали выходить недоумевающие соседи, но им силовики сказали, что у них есть санкция прокурора и посторонним надо сидеть дома во избежание неприятностей.





Дверь в течение короткого времени была успешно взломана. Затем был произведен обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а Анатолия увезли. Предположительно, в Минск.





По словам родителей, молодая женщина, следователь, объяснила задержание тем, что Анатолия подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику милиции и что, мол, доказательства смотрите на TUT.BY.





В тот же вечер к Хиневичам приехали совершенно незнакомые им волонтёры из Борисова и помогли восстановить входную дверь.







